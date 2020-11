Biden elige por primera vez a un latino, Alejandro Mayorkas, para Seguridad Interior

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes que eligió al cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, nacido en La Habana, para dirigir el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el primer latino e inmigrante nominado para ese cargo.

"Alejandro Mayorkas, exsubsecretario del DHS, quien ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos tres veces a lo largo de su carrera, será el primer latino e inmigrante nominado para servir como secretario del Departamento de Seguridad Interior", informó el equipo de transición de Biden en un comunicado.

Al mismo tiempo, se indicó que Biden tiene previsto nombrar a Antony Blinken como secretario de Estado, según diversas personas enteradas de la planeación del gabinete del demócrata.

Blinken, de 58 años, fue subsecretario de Estado y asesor adjunto de seguridad nacional durante el gobierno del presidente Barack Obama y tiene estrechos vínculos con Biden.

Si es nombrado y ratificado, Blinken será una fuerza crucial en el esfuerzo del próximo gobierno para reestructurar las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo después de cuatro años en los que el presidente Donald Trump puso en duda las alianzas de larga data.

Se prevé además que Biden asigne a la experimentada diplomática Linda Thomas-Greenfield como embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas.

Blinken encabeza la corta lista de prospectos para la jefatura de la diplomacia de Estados Unidos: la exembajadora ante la ONU, Susan Rice, y el senador Chris Coons.

El lunes, Biden sumó a dos de sus aliadas en el Capitolio a su equipo para temas legislativos: Reema Dodin y Shuwanza Goff fungirán como subdirectoras de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca.

Dodin ha trabajado en el equipo de transición con legisladores en el Capitolio. También ha sido subjefa de despacho del senador de Illinois, Dick Durbin, el segundo demócrata de mayor rango en el Senado.

Por su parte, Goff fue directora de sala para el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, y ayudó a crear la agenda legislativa de los demócratas en la cámara baja.

Dodin y Goff se sumaron a Louisa Terrell, que recientemente fue nombrada directora de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca. El presidente electo ha anunciado hasta ahora a aproximadamente una docena de otros miembros senior para la Casa Blanca.

El equipo tendrá la tarea de convertir la larga lista de promesas de campaña de Biden en propuestas legislativas y promoverlas a través de los muy divididos Senado y Cámara de Representantes. Se espera que la primera y mayor preocupación sea un importante paquete de ayuda y respuesta por el coronavirus, una vez que Biden asuma la presidencia en enero.

Por otra parte, Michèle Flournoy, experimentada en labores de política del Pentágono, es la principal opción para que dirija el Departamento de Defensa. Jake Sullivan, asesor de mucho tiempo de Biden y Hillary Clinton, también está en la lista para un alto puesto, incluido el de asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Blinken participó en fecha reciente en una sesión informativa de seguridad nacional con Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris y ha tenido intervenciones públicas en asuntos importantes de política exterior en Egipto y Etiopía.

El secretario de Estado de Biden heredará una fuerza laboral de carrera profundamente desmoralizada y agotada en el Departamento de Estado.

Los dos secretarios de Estado de Trump, Rex Tillerson y Mike Pompeo, opusieron débil resistencia a los intentos del gobierno de Trump de deshacer la estructura de la agencia, acción frustrada gracias a la intervención legislativa.

Aunque el departamento logró evadir fuertes recortes propuestos de más de 30% en su presupuesto durante tres años consecutivos, registró una salida importante de personal de niveles superior y medio. Muchos diplomáticos han optado por jubilarse o abandonar el servicio exterior debido a las limitadas posibilidades de avance en un gobierno que consideran no valora su experiencia.

Blinken, graduado de la Universidad de Harvard y de la Facultad de Derecho de Columbia, ha tenido una presencia de larga data en política exterior con los demócratas. Se ha alineado con numerosos exaltos funcionarios de seguridad nacional que han exigido una importante reinversión en la diplomacia estadounidense y un renovado énfasis en los compromisos de Estados Unidos a nivel global.

Biden ha prometido crear el gobierno más diverso en la historia moderna, y él y su equipo suelen manifestar su deseo de que el gobierno refleje Estados Unidos. Sus pasos son observados detenidamente para ver si hará historia al nominar a la primera mujer al frente del Pentágono, el Departamento del Tesoro o el Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra, o el primer funcionario de raza negra al frente del Departamento de Defensa, del Departamento del Interior o del Departamento el Tesoro.

Ron Klain, jefe despacho de Biden, dijo el domingo que la negativa del gobierno de Trump a permitir que el equipo de Biden tenga acceso a información clave sobre las agencias y a fondos federales para la transición de poderes está afectando la planeación, incluyendo el proceso de selección del Gabinete. La Administración General de Servicios de Trump aún no ha reconocido el triunfo electoral de Biden, pues el hacerlo habría eliminado esos impedimentos.

``No estamos en posición de poder revisar los perfiles de los nominados al Gabinete. Y eso genera impactos evidentes. Tales impactos escalan diariamente'', dijo Klain al programa ``This Week'' de la cadena ABC.