El Mundo |En alza por la esperanza de que bajen las tasas de interés

Mucha “onda verde” en Wall Street

Mucha “onda verde” en Wall Street
23 de Agosto de 2025 | 01:00
Edición impresa

Wall Street tuvo su mejor día en meses después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, insinuara que podrían estar en camino recortes a las tasas de interés.

El S&P 500 saltó 96,74 puntos, o 1,5%, para quedar en 6.466,91. El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 846,24 unidades, o 1,9%, y cerró en 45.631,74, mientras que el compuesto Nasdaq subió 396,22 puntos, o 1,9%, y se ubicó en 21.496,53.

“La Fed no va a ser el aguafiestas”, comentó Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management, en respuesta al discurso de Powell en Jackson Hole, Wyoming.

La esperanza entre los inversores era que Powell insinuara que el primer recorte de tasas de interés del año por parte de la Fed podría ser inminente. A Wall Street le encantan las tasas más bajas porque pueden impulsar la economía, incluso si se corre el riesgo de empeorar la inflación al mismo tiempo. El presidente Donald Trump ha estado pidiendo tasas más bajas. Y un informe sobre el crecimiento del empleo este mes llevó a muchos en Wall Street a asumir que los recortes podrían llegar pronto.

Powell generó ánimo después de decir que ha visto mayores riesgos para el mercado laboral. Los dos trabajos de la Fed son mantener el mercado laboral saludable y controlar la inflación, y a menudo tiene que priorizar uno sobre el otro porque sólo tiene una herramienta para solucionar cualquiera de los dos.

Pero Powell no se comprometió con ningún tipo de cronograma. Dijo que el mercado laboral parece estar bien en este momento, incluso si “es un tipo curioso de equilibrio” donde menos nuevos trabajadores están persiguiendo menos nuevos empleos. Mientras tanto, la inflación aún tiene el potencial de aumentar debido a los aranceles de Estados Unidos.

La resistencia ucraniana y los fantasmas sobre qué podría pasar si cae derrotada

La ex novia de Epstein le hizo un favor a Trump: dijo que no participó de la red de pedofilia

En resumen, Powell dijo que “la estabilidad de la tasa de desempleo y otras medidas del mercado laboral nos permite proceder con cautela mientras consideramos cambios en nuestra postura política”.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,33% a 4,25%. El rendimiento del bono a 2 años, que sigue más de cerca las expectativas de acción de la Fed, cayó de 3,79% a 3,69%.

En Wall Street, las acciones de empresas más pequeñas lideraron el camino, ya que son las que pueden beneficiarse más de tasas de interés más bajas debido a su necesidad de pedir dinero prestado para crecer. El índice Russell 2000 de empresas pequeñas se disparó 3,9%, su mejor día desde abril.

Las constructoras de viviendas subieron por la esperanza de que tasas de interés más bajas pudieran alentar a más personas a comprar casas. Lennar, PulteGroup y D.R. Horton subieron más de 5%.

Mientras tanto, las empresas de viajes subieron en medio de esperanzas de que tasas de interés más bajas pudieran ayudar a las personas de Estados Unidos a gastar más. Norwegian Cruise Line subió 7,2%, Delta Air Lines ganó 6,7% y Caesars Entertainment avanzó 7%.

Las acciones de Nio, un fabricante chino de vehículos eléctricos que cotiza en Estados Unidos, saltaron 14,4% después de que comenzara las preventas de su modelo ES8.

Intel subió 5,5% después de que Trump dijera que la compañía de chips acordó dar al gobierno de Estados Unidos una participación del 10% en su negocio.

 

Otra muerte por el tránsito en la Región: despistó en una rotonda, chocó contra una columna y falleció

Estudiantes ya tiene día y horario para jugar la serie ante Flamengo

Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde

Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44

García Furfaro en La Plata: seis horas declarando, "que me corten la cabeza" y la culpa a los empleados

Así encontró la Policía a Spagnuolo: secuestraron U$S 266.000 y $7 millones en su casa de Nordelta

Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo

Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO
El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

Va por un festejo postergado en San Juan

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

El despliegue militar de EE UU frente a Venezuela

Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña

Sube el consumo pero cae el precio del maple de huevos en la Ciudad
El costo de la invasión: Putin, entre el orgullo personal y las derrotas estratégicas

La ex novia de Epstein le hizo un gran favor a Donald Trump

La ex novia de Epstein le hizo un favor a Trump: dijo que no participó de la red de pedofilia

Colombia otra vez bajo el yugo terrorista: ya son 18 los muertos ataques con coche bomba, drones y fusiles
