Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |“No es un pedófilo”

La ex novia de Epstein le hizo un gran favor a Donald Trump

La ex novia de Epstein le hizo un gran favor a Donald Trump
23 de Agosto de 2025 | 01:01
Edición impresa

Ghislaine Maxwell, la socialité británica y ex pareja del multimillonario Jeffrey Epstein, negó categóricamente que Donald Trump hubiera tenido algún tipo de participación en la red de pedofilia que rodeó al financista. “Absolutamente nunca, en ningún contexto. No es un pedófilo”, afirmó durante una entrevista con un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años de prisión tras ser hallada culpable en 2021 de cinco cargos federales, incluido tráfico sexual de menores. Sus dichos surgieron en una serie de entrevistas cuya transcripción fue revelada por las autoridades.

En su testimonio, Maxwell también desestimó algunos de los puntos más controvertidos del caso. Negó la existencia de una lista de clientes de Epstein, de un supuesto esquema de chantaje y de la implicación de “ricos o famosos” en los crímenes del magnate.

La exnovia del financista sostuvo además que los 30 millones de dólares que recibió de Epstein fueron préstamos para inversiones, y no pagos por reclutar a jóvenes víctimas, como aseguraron los fiscales.

El alivio en la Casa Blanca

Las declaraciones tuvieron un fuerte impacto político. Trump había sido vinculado socialmente con Epstein en la década de 1990 y hasta fue fotografiado junto a él en distintas fiestas. Incluso, según The Wall Street Journal, el entonces empresario le había regalado un dibujo sugestivo para un cumpleaños. Sin embargo, siempre negó haber tenido relación con los delitos.

La confirmación de Maxwell de que nunca lo vio involucrado en conductas ilícitas fue leída como un alivio para la Casa Blanca, en medio de una controversia creciente por la decisión del Departamento de Justicia de no publicar íntegramente los archivos del caso.

LE PUEDE INTERESAR

Mucha “onda verde” en Wall Street

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La resistencia ucraniana y los fantasmas sobre qué podría pasar si cae derrotada

La entrega de la transcripción y de audios de la entrevista de Maxwell al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes buscó despejar dudas sobre el alcance de la investigación.

El Departamento de Justicia, en un memorando reciente, afirmó que no existe evidencia que incrimine a terceros no acusados.

Sin embargo, las sospechas persisten. Una encuesta de The Wall Street Journal mostró que el 76% de los votantes cree que el gobierno oculta información sensible sobre el caso Epstein, incluso un 64% de los propios republicanos.

Jeffrey Epstein fue un financista estadounidense acusado de liderar durante décadas una red de abuso y tráfico sexual de menores con conexiones en las altas esferas de la política, la realeza y los negocios internacionales. En 2019 fue detenido y poco después murió en prisión, oficialmente por suicidio. Su muerte alimentó múltiples teorías conspirativas, ya que se llevó con él los secretos de un entramado que aún hoy sigue generando sospechas y polémicas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra muerte por el tránsito en la Región: despistó en una rotonda, chocó contra una columna y falleció

Estudiantes ya tiene día y horario para jugar la serie ante Flamengo

Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde

Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44

García Furfaro en La Plata: seis horas declarando, "que me corten la cabeza" y la culpa a los empleados

Así encontró la Policía a Spagnuolo: secuestraron U$S 266.000 y $7 millones en su casa de Nordelta

Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo

Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO
+ Leidas

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

Va por un festejo postergado en San Juan

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

El despliegue militar de EE UU frente a Venezuela

Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña

Sube el consumo pero cae el precio del maple de huevos en la Ciudad
Últimas noticias de El Mundo

El costo de la invasión: Putin, entre el orgullo personal y las derrotas estratégicas

Mucha “onda verde” en Wall Street

La ex novia de Epstein le hizo un favor a Trump: dijo que no participó de la red de pedofilia

Colombia otra vez bajo el yugo terrorista: ya son 18 los muertos ataques con coche bomba, drones y fusiles
Deportes
Va por un festejo postergado en San Juan
Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas
Clásico rosarino y San Lorenzo ante Instituto
Con polémica, Tigre logró una agónica igualdad
Se suspendió el partido del Rojo ante el Calamar
Información General
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
Usan IA para detectar el cáncer de mama
Se vuelve a instalar el debate por el huso horario
Los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Estudiantes en crisis: 6 de cada 10 adolescentes de 15 años sienten que su situación económica limita sus planes a futuro
Policiales
Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento
El tránsito se cobró la vida de otro motociclista
Lo siguen al salir del banco y le roban: “No mires o te limpiamos”
Cae una temible banda que atacaba en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla