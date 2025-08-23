La ex novia de Epstein le hizo un gran favor a Donald Trump

Ghislaine Maxwell, la socialité británica y ex pareja del multimillonario Jeffrey Epstein, negó categóricamente que Donald Trump hubiera tenido algún tipo de participación en la red de pedofilia que rodeó al financista. “Absolutamente nunca, en ningún contexto. No es un pedófilo”, afirmó durante una entrevista con un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años de prisión tras ser hallada culpable en 2021 de cinco cargos federales, incluido tráfico sexual de menores. Sus dichos surgieron en una serie de entrevistas cuya transcripción fue revelada por las autoridades.

En su testimonio, Maxwell también desestimó algunos de los puntos más controvertidos del caso. Negó la existencia de una lista de clientes de Epstein, de un supuesto esquema de chantaje y de la implicación de “ricos o famosos” en los crímenes del magnate.

La exnovia del financista sostuvo además que los 30 millones de dólares que recibió de Epstein fueron préstamos para inversiones, y no pagos por reclutar a jóvenes víctimas, como aseguraron los fiscales.

El alivio en la Casa Blanca

Las declaraciones tuvieron un fuerte impacto político. Trump había sido vinculado socialmente con Epstein en la década de 1990 y hasta fue fotografiado junto a él en distintas fiestas. Incluso, según The Wall Street Journal, el entonces empresario le había regalado un dibujo sugestivo para un cumpleaños. Sin embargo, siempre negó haber tenido relación con los delitos.

La confirmación de Maxwell de que nunca lo vio involucrado en conductas ilícitas fue leída como un alivio para la Casa Blanca, en medio de una controversia creciente por la decisión del Departamento de Justicia de no publicar íntegramente los archivos del caso.

La entrega de la transcripción y de audios de la entrevista de Maxwell al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes buscó despejar dudas sobre el alcance de la investigación.

El Departamento de Justicia, en un memorando reciente, afirmó que no existe evidencia que incrimine a terceros no acusados.

Sin embargo, las sospechas persisten. Una encuesta de The Wall Street Journal mostró que el 76% de los votantes cree que el gobierno oculta información sensible sobre el caso Epstein, incluso un 64% de los propios republicanos.

Jeffrey Epstein fue un financista estadounidense acusado de liderar durante décadas una red de abuso y tráfico sexual de menores con conexiones en las altas esferas de la política, la realeza y los negocios internacionales. En 2019 fue detenido y poco después murió en prisión, oficialmente por suicidio. Su muerte alimentó múltiples teorías conspirativas, ya que se llevó con él los secretos de un entramado que aún hoy sigue generando sospechas y polémicas.