Informe Pincha: el partido ante Defensa le servirá para los promedios y lo puede clasificar a la Sudamericana 2021

Tras empatar ayer 1-1 ante Racing, por la Copa Diego Maradona, Estudiantes volvió a los entrenamientos sin descanso pensando en el compromiso del próximo miércoles frente a Defensa y Justicia, por la ya extinta Copa de la Superliga.

Dicho encuentro, que se jugará desde las 17:10 en Florencio Varela, es muy importante para el Pincha: por un lado le permitirá sumar puntos para la tabla de los promedios y, por otro, le puede dar la clasificación a la Copa Sudamericana 2020.

¿Qué necesita para estar en el certamen continental? Que en la actual edición (hay tres argentinos en semifinales) la gane un equipo nacional, y lo mismo suceda en la Copa Libertadores.

Si alguno de los primeros puntos no se cumpliesen existe una movida más que le sirve: que la zona campeonato de la Copa Maradona actual la ganase alguno de los clubes clasificados a copas internacionales: Boca, River, San Lorenzo o Argentinos.

Pero claro, para el Halcón los tres puntos son importantes: si gana hasta podría meterse en la próxima edición de la Libertadores. Por eso, además de jugar de visitante y llevar una nefasta racha negativa en contra, para Estudiantes no será sencillo. Pero mientras haya vida hay esperanza.

En caso de perder en Varela, aunque no lo crean, todavía tendrá chances: que se den los tres ítems mencionados anteriormente y que, cuando se juegue., Atlético Tucuman no le gane a River en el Monumental. Se trata de ese partido que no se disputó porque el Millonario no quiso presentarse.