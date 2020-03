“Depende de cada uno el hecho de cuidarse y evitar que se siga propagando”

Al igual que muchos deportistas argentinos en todas partes del mundo, Marcos Delía no se encuentra ajeno a la particular situación que terminó desatando el coronavirus desde su expansión.

Refugiado en cuarentena preventiva desde hace algunos días, el interno que se desempeña en el Virtus Bologna de Italia, y que tuvo, al igual que toda la Selección Nacional, un enorme Mundial, describió el contexto en el que transcurren sus días.

Paciente y tranquilo, fiel a su estilo, el nacido en Saladillo aceptó dialogar con este matutino, al que le explicó el día a día en su casa, las medidas tomadas por su institución y también la importancia del cuidado personal para el posterior cuidado colectivo.

“Es una situación muy especial. La verdad es que está por sobre todos nosotros. Por sobre los jugadores, por sobre los dirigentes, los entrenadores. Es algo que va más allá y hay que afrontarlo con paciencia, con tranquilidad; y ser conscientes de que depende de cada uno el hecho de cuidarse y de tratar de evitar que se siga propagando el virus para volver a la vida normal cuanto antes”, comenzó diciendo.

Al momento de explicar el panorama en Italia, el segundo país con más casos detrás de China, el interno destacó: “Acá el Gobierno decretó la cuarentena, como bien saben, pero con la excepción de los deportistas profesionales, de elite, que tenemos un permiso especial para entrenarnos individualmente o máximo en grupos de a tres personas”.

Seguidamente, profundizó en la rutina del Virtus Bologna.

“El club adoptó esa medida. Está sólo el preparador físico. Va el entrenador y nosotros vamos en grupos pequeños. La primera parte hacemos pesas y en la segunda hacemos cancha para mantener la forma y estar listos al momento en que se reanude la competencia”. Sin embargo, aclaró: “No se permiten más personas que esas. No quieren que haya mucha gente en los vestuarios y en la cancha”, enfatizó. “Obviamente nosotros entrenamos sin contacto y con todas las medidas de higiene, tratando de mantener todo limpio. Esa viene siendo la rutina en estos días”, explicó.

“La cuarentena es hasta el 3 de abril. Ahí se va a evaluar la situación y se decidirá si se vuelve o no a la vida normal”

Marcos Delía,

Pivot argentino del Virtus Bologna de Italia

Ante la incertidumbre sobre el regreso de la competencia, el mundialista aclaró: “Aún no hay una fecha definida. La cuarentena es hasta el 3 de abril. En ese momento se va a evaluar la situación y se decidirá si sigue la cuarentena o si se vuelve a la vida normal”. En consonancia, agregó: “Todos especulan con que la cuarentena se va a alargar un tiempo más, como pasó en China. Así que estamos sin noticias sobre la reanudación de la Liga. Muchos piensan que se va a cancelar. Otros dicen que va a arrancar a fines de abril o principios de mayo. Pero la verdad es que no sabemos nada. Yo particularmente pienso que se va a terminar cancelando”.

LA INCERTIDUMBRE EN EL MARCO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Otra de las cuestiones a las que hizo referencia el interno, es a los venideros Juegos Olímpicos de Tokio, que en primera instancia deberían comenzar el próximo 24 de julio en la capital japonesa.

Ante la incertidumbre y el silencio de los organizadores, el ex Obras, entre otros, destacó: “De los Juegos Olímpicos no hay noticias. Vi que en mayo recién van a declarar de manera oficial lo que piensan hacer. Yo veo muy difícil que se hagan. Son en Tokio, pero no dependen de que el virus no esté sólo en Japón, sino que no esté en el resto del mundo”, aclaró. “Si hay muchos países con casos y se llevan adelante, pueden llegar a ser un foco de contagio. Va gente de todo el mundo y se podría desparramar nuevamente. Yo creo que lo van a posponer, pero no hay nada oficial”, concluyó con mucho tino.