Accardi y Vázquez: comienza el show de los trapos sucios

La separación en buenos términos de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez quedó muy lejos de ser una realidad cuando la actriz confirmó que le había sido infiel, desatando un verdadero escándalo y generando que las especulaciones de todo tipo en torno a su intimidad.

A pesar de que la actriz afirmó que ella había pasado el límite al serle infiel a su esposo, ahora nuevas versiones indican que estaría algo molesta con la posibilidad de que fue él y su entorno los que filtraron a la prensa esta situación que la expuso mediáticamente ante el “hate” y el castigo en las redes.

“Lo que a mí me dicen del círculo íntimo de él es que Gimena habló bien de Nico en Olga, pero la realidad es que está bastante caliente porque él es el que filtra la infidelidad cuando ya habían pasado varios días de la separación”, contó el periodista Juan Etchegoyen. “Yo no tengo idea cómo fue que Nicolás blanquea esto a Ángel. Si fue Ángel el que lo llamó o fue él el que decide exponer esto”, comentó el comunicador, hablando sobre cómo trascendió esta nueva situación que se destapó el lunes en LAM.

Luego, Etchegoyen continuó: “Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa (…) obviamente que la que se equivocó es ella, pero también es cierto que, si la intención de Nico era cuidarla, es raro porque blanquea este secreto doloroso”.

Además, el periodista contó que Accardi habría llamado furiosa a Vázquez y le reprochó esta situación: “Lo llamó a Nicolás reprochándole por esto y le preguntó ‘¿qué carajo hiciste?’”, cerró Etchegoyen.

¿HUBO OTRA INFIDELIDAD?

En medio de esta situación, también trascendió una nueva acusación contra Accardi. “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora”, contó Pepe Ochoa en LAM, revelando lo que sería otro desliz por parte de la actriz.

“Lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer”, dijo el panelista con tono picante, desatando una verdadera polémica. “Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo”, cerró.