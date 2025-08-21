Accardi y Vázquez: comienza el show de los trapos sucios

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
El dólar oficial cerró otra vez arriba de los $1.300 y cayeron bonos y acciones
La CGT puso fecha para elegir su nueva conducción: el 5 de noviembre
“No podemos naturalizar la idea de destruir al Estado”, dijo Kicillof
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de que la actriz confirmara que le fue infiel a su esposo, ahora surgieron otras polémicas que los tienen enfrentados
La separación en buenos términos de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez quedó muy lejos de ser una realidad cuando la actriz confirmó que le había sido infiel, desatando un verdadero escándalo y generando que las especulaciones de todo tipo en torno a su intimidad.
A pesar de que la actriz afirmó que ella había pasado el límite al serle infiel a su esposo, ahora nuevas versiones indican que estaría algo molesta con la posibilidad de que fue él y su entorno los que filtraron a la prensa esta situación que la expuso mediáticamente ante el “hate” y el castigo en las redes.
“Lo que a mí me dicen del círculo íntimo de él es que Gimena habló bien de Nico en Olga, pero la realidad es que está bastante caliente porque él es el que filtra la infidelidad cuando ya habían pasado varios días de la separación”, contó el periodista Juan Etchegoyen. “Yo no tengo idea cómo fue que Nicolás blanquea esto a Ángel. Si fue Ángel el que lo llamó o fue él el que decide exponer esto”, comentó el comunicador, hablando sobre cómo trascendió esta nueva situación que se destapó el lunes en LAM.
Luego, Etchegoyen continuó: “Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa (…) obviamente que la que se equivocó es ella, pero también es cierto que, si la intención de Nico era cuidarla, es raro porque blanquea este secreto doloroso”.
Además, el periodista contó que Accardi habría llamado furiosa a Vázquez y le reprochó esta situación: “Lo llamó a Nicolás reprochándole por esto y le preguntó ‘¿qué carajo hiciste?’”, cerró Etchegoyen.
En medio de esta situación, también trascendió una nueva acusación contra Accardi. “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora”, contó Pepe Ochoa en LAM, revelando lo que sería otro desliz por parte de la actriz.
LE PUEDE INTERESAR
Ahora en Venecia: la nueva “Emily in Paris” tiene fecha
“Lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer”, dijo el panelista con tono picante, desatando una verdadera polémica. “Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo”, cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí