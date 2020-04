“Si puedo, voy a estar en Tokio, pero ahora mi cabeza está en otra cosa”

El destino, asociado a la actividad deportiva que practica, hizo que se encuentre en Milan, en la Región de Lombardía, una de las zonas del mundo más afectadas por la pandemia de coronavirus. En dicha ciudad italiana está viviendo en cuarentena Luis Scola, junto a su esposa y cuatro hijos (Tiago, Tomas, Lucas y Matías), donde todo es lúgubre como consecuencia del número de muertos e infectados que se reportan a diario por el virus COVID-19.

Scola está radicado temporariamente en la ciudad al norte de Italia, ya que estaba jugado en la Liga A de básquet de ese país defendiendo los colores del club Olimpia Milano al cual se incorporó en octubre del año pasado luego de ser subcampeón y pieza clave del seleccionado argentino en el Mundial de China 2019.

Al margen de la desolación que se vive en las calles de Milan, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para el año próximo pone en duda la presencia del Luifa Scola, que llegaría a dicha cita olímpica con 41 años. La incertidumbre sobre el capitán del equipo argentino se alimentó tras el posteo de un periodista en Twitter sobre la nueva fecha de la cita olímpica a lo que su esposa del basquetbolista Pamela Rocchetti, una persona de bajísimo perfil, escribió en el hilo del tuit: Game Over (juego terminado) por lo que las alarmas se encendieron sobre el futuro del jugador de la famosa “Generación Dorada”.

“Me pasó una cosa loca”, arrancó Scola la charla radial que mantuvo con el programa Arqueros, Ilusionistas y Goleadores de la radio FM 947. El Luifa hizo referencia a toda la gente que en las últimas horas se contactó con él para saber si iba o no iba a estar en Tokio 2020. “No sé si voy a estar”, había dicho en una de sus últimas entrevistas y, cuando se leía esa frase, generaba ruido.

Scola volvió a hablar sobre el tema y fue categórico: “Honestamente, no había ni pensado en Tokio. Me da la sensación de que hay mucha gente que no toma dimensión o no le asigna la misma situación que le asigno yo a lo que está pasando. El hecho de estar pensando si alguien va a jugar o no en los Juegos me parece desproporcionado al ver la realidad. Hay muchísimas cosas más importantes, multiplicadas por mil, para pensar antes de eso”, sostuvo.

Más adelante sobre la cuestión, el basquetbolista argentino agregó que “es totalmente irrelevante. No sabemos si va a haber Tokio. Me da curiosidad que la gente esté pensando en eso. No me estoy debatiendo si tomo una decisión o viendo qué dice mi cuerpo. No sé si va a haber Tokio, no lo sé yo ni lo sabe nadie, no estoy analizando nada ni en una encrucijada”.

Más allá de todo esto, lo cierto es que el jugador de Olimpia Milano aseguró que “un año más es un golpe” y que “las chances de jugar son menores a los cuarenta años, pero puedo voy a estar, pero mi cabeza no está enfocada en el tema”.

La reprogramación también puso en duda la presencia del entrenador, Sergio “Oveja” Hernández, que tiene contrato hasta julio 2020 con la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y advirtió que desconoce sobre su “futuro”.

“El ‘Oveja’ Hernández es todo. Si él no está, va a ser todo completamente diferente. Tomará la decisión que tenga que tomar y yo tomaré la que tenga que tomar. No voy a decirte que si él no está, no voy a los Juegos”, avisó Scola.

El basquetbolista tiene un vínculo estrecho con Hernández, que se asentó en los Juegos Panamericanos 2019 de Lima -donde obtuvieron el oro-, y en el Mundial de China 2019, en el que salieron subcampeones al ser derrotados en la final frente a España.

Asimismo, y a pesar de que Argentina se clasificó con holgura a Tokio, Scola advirtió que el equipo está “un escalón por debajo” al de la Generación Dorada que integró con Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Carlos Delfino y Fabricio Oberto, entre otros.

“El mérito de estos chicos ha sido rendir por encima de sus límites y del talento”, destacó sobre el plantel subcampeón del mundo.

Scola también recordó cómo vivió el retiro de Manu Ginóbili del seleccionado argentino luego de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016: “Cuando Manu se fue del básquetbol se hizo toda una movida desde los medios sobre el final de la Generación Dorada, que había finalizado mucho antes. Es verdad que en ese momento dijimos: empecemos a escribir otra historia”.

En lo que respecta al coronavirus, Scola se mostró “tranquilo” y haciendo la cuarentena como “pidieron desde el gobierno”.

“Todas las mañanas hago las clases online con mis hijos y al terminar me encargo del almuerzo. Obviamente es una situación complicada en la que nos vemos obligados a estar encerrados”, concluyó.

En relación a nuestro país con la propagación del virus COVID-19 agregó que “Alberto Fernández -en referencia al presidente de la Nación- ahora es tu Manu Ginóbili, tu Lionel Messi, tu Maradona y todos somos sus hinchas para que le vaya bien. Yo creo que las medidas tomadas están buenas y que no es momento de hacer banderas políticas”, enalteció Scola.