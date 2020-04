Los cambios reglamentarios a lo largo de la historia

Desde 1891, año en el que empezó a rodar la pelota en la Argentina hasta nuestros días, múltiples han sido las idas y vueltas reglamentarias que borraron torneos, propiciaron otras competencias y marcaron cambios de rumbo en torno a los ascensos y los descensos. Los cambios se sucedieron a lo largo de la historia y por eso sería imposible recorrer cada uno de los episodios que sacudieron al deporte más popular. Pero algunos sirven de muestra.

Las sorpresas han matizado las decisiones tomadas en el primer nivel del fútbol a la hora de modificar los reglamentos, agregar o quitar clubes. Claro que la actual movida tiene que ver con la terrible pandemia que sacude al mundo, motivo de gran preocupación.

Ya en épocas que se jugaba por el amor a la camiseta hubo un caso: al terminar el torneo de 1924 de la Asociación Amateurs quedaron Estudiantes de Buenos Aires y Quilmes en los dos últimos lugares de la tabla. La dirigencia resolvió que no habría descensos porque tanto los de Caseros –por entonces un aristocrático cuadro con cancha en Palermo- y los británicos ya reconvertidos en cerveceros “hicieron una contribución muy grande a nuestro fútbol y animaron muchos torneos de primera categoría: por esa razón no deben descender”.

Los archivos marcan que el profesionalismo llegó para quedarse en mayo de 1931: la denominada Liga Profesional duró cuatro temporadas sin asensos ni descensos porque no había segunda categoría. Sin embargo para disputar el campeonato de 1934 resolvieron achicar la cantidad de clubes de 18 a 14 para lo cual borraron de un plumazo a Tigre y Quilmes porque –dicen crónicas de la época—no reunían mucho público en sus partidos. Aquel primer terremoto no terminó allí. Como seguían “sobrando” dos equipos a alguien se le ocurrió obligar a que se fusionaran Atlanta con Argentinos Júniors y Lanús con Talleres de Remedios Escañada quienes animaban en aquellos tiempos uno de los clásicos del sur bonaerense. Así se llegó al número deseado de 14 competidores.

Los ascensos y descensos arrancaron como método permanente al finalizar 1937. Les tocó perder la categoría a Argentinos Juniors y a Quilmes, mientras Almagro pegó el salto a la primera división. Siguió todo igual hasta 1967 cuando se crearon el Metropolitano y el Nacional que dividían la temporada en dos, la segunda con la participación de equipos del interior, simpáticamente denominados por entonces como los “chacareros”.

Pero hubo más. En 1940, Argentinos Júniors ganó el torneo de Primera B pero no pudo ascender. La AFA –que había sido fundada en 1934—consideró que el estadio del “Bicho” no era apto para primera pese a que había sido inaugurado recientemente. El segundo del torneo, (fue la revelación y terminó a sólo un punto del campeón), Acassuso, fue a reclamar el ascenso pero se lo negaron por no tener cancha. No subió nadie.

En 1956 se puso en práctica un sistema que volvió loco a todos y terminó mal. Se dispuso que en caso de empate en el último puesto del campeonato superior, se sumarían los puntos de los partidos disputados entre sí, más los obtenidos en los encuentros disputados contra los equipos que habían ocupado los cinco primeros lugares en la tabla. Cuando se jugó la última fecha se armó una terrible confusión porque fueron tres los que terminaron en el fondo de la tabla con la misma cantidad de puntos. Cuentan las crónicas que Chacarita, que había vencido a Racing en la jornada final, festejó creyendo haberse salvado, pero la suma de puntos ante sus rivales de la última posición (Tigre y Argentinos) más lo que habían conseguido cada uno frente a los cinco primeros de la tabla, lo condenó al descenso. El sistema fue un fracaso y no se aplicó más.

Después de ese revuelo, en 1957 se dispuso que para determinar el único descenso se sumarían las unidades de 1956 y 1957 y se sacaría el promedio dividiendo el resultado por dos. Mantuvieron el mismo sistema en 1958 y para el torneo de 1959 se determinó que serían tres temporadas sumadas las que marcarían al equipo que bajaría a la B. En caso de igualdad –como sucedió entre Gimnasia y C. Córdoba de Rosario- no habría desempate sino puntos entre sí y con los cinco primeros del campeonato. El Lobo tuvo ventaja (9-6) y condenó a los rosarinos.

Con el promedio de los tres últimos campeonatos descendieron Newell’s en 1960, Lanús y Los Andes en 1961, Ferro Carril Oeste y Quilmes en 1962. Para el torneo de 1963 se dispuso que el promedio se obtendría dividendo los puntos de las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos jugados en ese lapso. La existencia de apenas 14 clubes en Primera A fue la causa principal de la anulación del descenso de Estudiantes al finalizar 1963. El argumento fue que había que aumentar la cantidad de participantes.

Se mantuvo el criterio de aumentar la cantidad de clubes pasando a 16 para 1964, 18 para 1965 y 20 para 1966, sin promedios ni descensos. Zafaron Newell’s Old Boys (último con una única victoria en los 30 partidos de 1964) y Chacarita (colista de 1965). Nueva modificación para 1966, al entender la dirigencia que veinte cuadros en la A ya eran demasiados: se dispuso que volvieran los descensos por el promedio de los puntos de las últimas 3 temporadas.

Idas y vueltas de una larga historia de la que sólo recorrimos algunos capítulos.