El mapa que disparó un conflicto y cruces entre los dos gobiernos

El tweet que publicó el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán el domingo, en el que mostró un mapa del área metropolitana y una frase en la que destacaba la mayor concentración de casos de COVID-19 en la capital federal, abrió un cortocircuito político entre los dos gobiernos que ayer sumó nuevas voces desde ambas administraciones.

“Queda claro con este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus” escribió Gollán, lo que generó duras respuestas de su par porteño, Fernán Quirós.

“Enviar mensajes que solo generan confusión y un poco de miedo no es el camino que la ciudadanía espera”, lanzó el funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“No voy a gastar un minuto de mi tiempo ni de mi energía en contestar un tuit que creo que no le agrega nada este trabajo que estamos haciendo.

Ayer, el ministro de Salud bonaerense buscó bajar el tono d ela confrontación, al asegurar que trabaja “coordinadamente” con los gobiernos nacional y porteño para “evitar la propagación de los contagios” de coronavirus.

“Siempre supimos que los grandes conglomerados urbanos serían los lugares más complicados de la pandemia. Por eso desde el primer día estamos trabajando coordinadamente con Nación y Ciudad para evitar la propagación de los contagios”, escribió en Twitter.

Tres horas después de ese primer tuit de ayer, el titular de la cartera sanitaria volvió a las redes sociales para decir que “algunos se horrorizan con las verdades y buscan conflictos donde no hay”. Reiteró que “estamos haciendo un gran trabajo conjunto con CABA y no es contradictorio con decir que CABA hoy es el foco de contagios más preocupante”, para cerrar en un tono más elevado: “Hay que frenar los casos. Esto es vida o muerte. No jodan”.

El ministro Gollán se subió a una ola de cuestionamientos que la semana pasada lanzaron algunos intendentes del Conurbano bonaerense hacia el Gobierno porteño, críticas que no tuvieron correlato entre las autoridades nacionales.

Siempre supimos que los grandes conglomerados urbanos serían los lugares más complicados de la Pandemia. Por eso desde el primer día estamos trabajando coordinadamente con nación y ciudad para evitar la propagación de los contagios. — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 18, 2020

Algunos se horrorizan con las verdades y buscan conflictos donde no hay. Estamos haciendo un gran trabajo conjunto con CABA y no es contradictorio con decir que CABA hoy es el foco de contagios más preocupante. Hay que frenar los casos. Esto es vida o muerte. No jodan. — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 18, 2020