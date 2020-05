Otro día sin casos positivos en La Plata, que sigue teniendo 54 contagiados

Por quinto día consecutivo no se detectaron casos nuevos de coronavirus en La Plata, que sigue en la línea de 54 y se aleja de los municipios con mayor cantidad de contagiados. Cada día está más lejos del grupo de los 13 con más casos y que son observados con atención por el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

De los 54 casos, 30 ya recibieron el alta y 24 siguen todavía activos, aunque no necesariamente hospitalizados. No hay pacientes en estado grave y, por suerte, hasta el momento no hubo víctimas para lamentar.

📍 Estos casos corresponden únicamente a vecinos de La Plata. El parte no incluye a pacientes derivados de otras localidades del interior. pic.twitter.com/binioOBiIR — La Plata (@LaPlataMLP) May 6, 2020

Entre las altas se encuentra la niña de seis años que estuvo internada en el hospital de Niños, que hoy regresó a su casa junto a su padres y su hermano. Hasta el momento fue el único caso pediátrico detectado en la Ciudad.

Con mucha cautela los principales funcionarios de la salud platense empiezan a mirar con optimismo el aplanchamiento de la curva, que en los últimos diez días ha tenido muy poco crecimiento.

Por último se informó que existen 1084 casos que ya fueron descartados en La Plata y que, al mismo tiempo, todavía hay 56 pacientes en observación.