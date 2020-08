Coleccionistas de la “piel” de los hinchas

“Toco y me voy, la camiseta es como un Dios, toco y me voy, no importa cual sea el color”, canta la Bersuit. Y para un hincha de fútbol, ¿hay algo más lindo que una camiseta... o que su camiseta? Es todo lo que quiere. La pide, la manguea... da todo por ese pedazo de tela que se transforma en piel con los colores amados. Todas son lindas. Las de antes y las de ahora también. La camiseta es ese tesoro tan preciado con la que cada hincha sueña. Y en un momento esa devoción por la camiseta del club de sus amores, se transforma en obsesión. Y ahí nace también el coleccionista.

Tal vez por esos pasos fue Fabricio Recavarren (34 años), quien tiene un verdadero museo de Estudiantes, no solo con camisetas, sino con toda clase de objetos que tengan que ver con el club. Y por qué no, le pasó lo mismo a Juan Cais (36 años), que empezó a juntar camisetas de Gimnasia y terminó haciendo locuras por ir a buscar una casaca azul y blanca donde sea.

Hoy ambos son coleccionistas. Y cada vez son más los que hay, tanto del Lobo como del Pincha, y ni hablar a nivel nacional e internacional. Un verdadero mundo donde se mezcla el bueno ojo para reconocer una camiseta original, la paciencia para buscar y la perseverancia.

EL TESORO, LA ROJA y BLANCA DEL “VIEJO”

Fabricio, hijo del ex jugador del Pincha Heriberto Recavarren, comienza contando, “yo arranqué hará 15 ó 16 años con todo esto, cuando salí del secundario. Al principio guardaba diarios, revistas, alguna camiseta. Como mi papá jugó en Estudiantes y nosotros somos cuatro hermanos, nos dio una a cada uno, y yo tengo una del año ´75. Ahí me picó el bichito y arranqué. Empecé a buscar, a meterme en páginas y buscar todo lo que sea de Estudiantes. Camisetas, entradas, banderines... colecciono de todo”.

Como cada vez hay más coleccionistas, eso hace también que se pueda enterar de objetos que andan por ahí. “Creció mucho en nuestro país y en todo el mundo. Hablo con gente de Italia, España... Hace poco me contactaron por un afiche de un torneo que jugó Estudiantes en el año ´69 en Cádiz en una gira. Ahí figuran la fecha, los equipos... todo. Me gusta buscar esas rarezas también”, dice Recavarren.

Fabricio va hablando y se entusiasma. Cuenta que ya tiene unas 385 camisetas de su amado Pincha aproximadamente. Obvio que por ser hincha le gustan todas, pero siempre alguna llama más la atención. “Me gustan mucho las de la década del ´30. Las de los años ´80 hasta principios de los ´90. También las de la Copa Libertadores del ´83”.

Algunas le costaron más que otras conseguirlas por que es un trabajo muy lento de ubicar quien las tiene. Sobre cuál le costó más, contó: “Me faltan muchos modelos, pero esa de la Copa Libertadores del ´83 con la publicidad de El Día fue una, y conseguí las dos, la que es toda blanca y la rayada. También una camisa de comienzos de la década del ´30”, dice. Y de repente cuenta una anécdota: “Un día me contactan desde España, desde Barcelona porque apareció una camiseta de Estudiantes del Mundial de Clubes, era la de Juan Sebastián Verón. Empecé a ver si era original y tenía detalles que indicaban que si. Las publicidades más chicas como pedían, la marca Topper solo en el pecho, el parche del Mundial de Clubes, y el nombre en la espalda que siempre va abajo, en esta oportunidad lo habían puesto arriba. Era auténtica. Buscando y buscando, di con un médico que justo estaba de visita allá en Barcelona y me la pudo traer”.

En su museo personal, la más antigua que tiene es la mencionada de comienzos de la década del ´30. Después le siguen una de la Copa Adrián Escobar del año 1944 que ganaron los albirrojos que utilizó Nicolás Palma, y alguna más del ´40 y una de los años ´50. Y Fabricio va con otra anécdota. “En Manchester cuando Estudiantes fue a jugar la final, Umbro les regaló juegos completos para la final. Era blanca la camiseta y se usó en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo Estudiantes salió a jugar con la camiseta con las rayas. Bueno, tengo la suerte de tener esa camiseta blanca”.

Cada camiseta tiene su historia, pero a la hora de elegir una a modo de “tesoro” del museo privado que tiene en su casa, Fabricio dice: “Por un significado sentimental, la camiseta de piqué de mi Viejo del año ´75. Después, la Umbro blanca de la final en Manchester. Nunca supe si esa se usó o es uno de los juegos que había y no se utilizó, como la de Verón del Mundial de Clubes, ya que se llevaron varios juegos para luego cambiar o regalar”.

Las camisetas que tiene las han utilizado jugadores de todas las épocas del Pincha, y en ese sentido Recavarren añade, “algunas camisetas son compradas, otras te las da algún familiar de algún jugador porque quedaron ahí guardadas. También le he comprado camisetas de Estudiantes a árbitros que se las han regalado y las venden, y a jugadores de otros equipos que enfrentaron a Estudiantes. Así que estoy todo el tiempo buscando objetos de lo que sea de Estudiantes”.

LA PREMONICIÓN Y LA AZUL Y BLANCA DEL “DIEZ”

Juan Cais tiene 36 años, como hincha del Lobo tuvo camisetas, pero casi sin querer se fue obsesionando hasta transformarse definitivamente en un coleccionista. “Siempre tuve camisetas, pero más fuerte empecé hace 10 años. Me acuerdo que me obsesioné con la camiseta de 2008, un modelo azul con cuello blanco y manga larga. Me encantaba y no la podía conseguir por ningún lado, y así empecé a juntar. Y bueno, esa recién la conseguí hará 2 años, y la usó Aued”, comienza diciendo Juan.

Entre risas cuenta como se fue enloqueciendo y obsesionando con las camisetas. “Empecé a dejar cosas de lado, y solo pensaba en conseguir camisetas. Mi pareja me lo fue marcando también, por ahí salía de trabajar y me iba hasta cualquier lado a buscar una... o salíamos y de pasaba iba hasta otro lugar donde había arreglado con alguien para encontrarme por una camiseta. Le vas dando cada vez más importancia a ese tema”, dice, y cuenta, “yo solo colecciono camisetas, por ahí tengo diarios o revistas, o cosas que me regalan, pero con lo que me vuelvo loco, son con las camisetas de Gimnasia”. Así es que en su museo personal, hoy ya son unas 275 camisetas del Lobo que tiene aproximadamente.

Como quedó dicho, el rubro de los coleccionistas ha crecido mucho y cada vez hay más: “Conozco de otros clubes coleccionistas, y nos damos una mano, a veces para analizar si una camiseta es original o no. Parece mentira pero es un negocio grande que mueve su dinero y a veces te ofrecen cualquier cosa”.

Lógicamente que le gustan todas las camisetas de Gimnasia, pero algunas le llamaron más la atención que otras. “Las Adidas de los años ´90, las Topper de los ´80, encontrar esas camisetas es como tocar el cielo con las manos. Hay camisetas a las que les tomás cariño”, dice Cais, pero muchas fueron difíciles de encontrar. “Una muy complicada de conseguir fue una de 1995 que se usó solo dos veces porque tenía unos vivos rojos y el número también. Hubo bronca por eso y esos vivos rojos se cambiaron por color verde. Pero en general, las de piqué son muy difíciles de conseguir. Una del año ´83 que se usó una vez nada más, con la publicidad de Carrier que salió en una nota del diario El Día hace poco, y la pude conseguir ahora”, dice Juan, que guarda una historia increíble.

Es que esto pasó hace un año, pero aún no lo puede creer. En junio de 1997 se jugó en el Bosque un partido a beneficio de la Cruz Roja, se armaron dos equipos con jugadores de Gimnasia y Estudiantes, y algunos invitados. Esa tarde Diego Maradona jugó un tiempo para cada uno, y esa casaca “10” azul y blanca, hoy está en manos de Juan, que no duda en sentir que fue una premonición. “Yo quería la de Gimnasia de ese partido, pero con cualquier número. Por ahí me dicen de un muchacho que tenía la número 10, la que había usado Maradona... Me volví loco porque Diego es lo máximo para mí. Estuve más de un año insistiéndole y charlando, tratando de convencerlo para que me la de... y nada. Por fin un día me dijo que sí, y fue increíble porque al mes de tener la camiseta en mis manos se da que Maradona llega a Gimnasia. ¡No lo podía creer! Fue una premonición porque ni en sueños pensábamos que Diego iba a venir a Gimnasia”, dice emocionado.

Pero volviendo a su colección, afirma que la más antigua que tiene es una de la década del ´60, y una de Carlos Della Savia de los años ´70 de un partido contra Racing. Y en el medio del relato hay un momento especial con una camiseta. Se trata de una Adidas azul de los ´90, con líneas en forma de rombo adelante. “Un señor me contacta a mi página donde tengo las camisetas. Yo estaba buscando ese modelo, me dice que el tenía una de su hijo que jugó en Gimnasia y falleció hace unos años y tenía la camiseta en su casa. Me emocioné porque me dio la camiseta que usó su hijo, es algo muy fuerte. Me la regaló y solo me pidió que si alguna vez presentaba la colección, la exhibiera. Y así lo hice la última vez en la Noche de los Museos en el Estadio del Bosque. La colgué y el señor vino y se sacó una foto. Realmente es muy fuerte”, dice con la voz entrecortada Juan. La camiseta del jugador en cuestión es de Luis Calvo, zaguero central categoría 1971 del Lobo. “Lucho” falleció a los 41 años, el 11 de noviembre de 2012 tras luchar contra una dura enfermedad, y su padre Armando, fue quien le regaló esa camiseta tan especial que alguna vez usó su hijo con el número “6” en la espalda.

Juan tiene como ídolo a Guillermo Barros Schelotto y las del Melli son su “tesoro” obviamente. “Es mi ídolo Guillermo, tengo tres o cuatro camisetas de el. Para mi es lo más grande que hay el Mellizo. Y bueno, la de Maradona que usó en ese partido de la Cruz Roja también es lo máximo, algo que ni siquiera había soñado conseguir y encima estando Diego en el club”. Pero este hincha Tripero resalta una rareza que logró obtener: “Cuando Gimnasia hizo la gira por Corea en 1988, una marca de allá, ´Rápido´, como cortesía hizo un juego de camisetas que Gimnasia usó ahí nada más. Ni siquiera se vendió, solo se usó en Corea”, cuenta con satisfacción.

“Te digo que a mi ninguna de las camisetas que tengo me las regalaron los jugadores, todas las conseguí buscando y por gestiones que hice. Hay gente que me las ha regalado, o por intermedio de amigos me llegaron y en otros casos me las vendieron. Me vuelven loco las camisetas de Gimnasia, son un tesoro para mí, tanto que no las uso por miedo a que les pase algo”.