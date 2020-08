¿Otro capítulo? Médicos platenses le reclaman al IOMA por "débitos indebidos" en pandemia

La Agremiación Médica Platense, junto con la Mesa de Enlace integrada por sociedades científicas y asociaciones profesionales, denunciaron hoy que el IOMA mantiene una deuda de $16 millones desde el inicio de la pandemia, correspondientes a los honorarios de casi 800 médicos de la Ciudad. Según explicaron, desde el año pasado hasta hoy la cifra adeudada supera los $20 millones, de los cuales 16 millones corresponden al periodo de marzo hasta agosto, en el que los profesionales de la salud "estuvieron sometidos a la mayor exigencia y riesgo de infección como consecuencia de la crisis global que desencadenó la expansión del coronavirus".

Además destacaron desde la Mesa de Enlace y la AMP que “a pesar del incansable trabajo realizado persiste la preocupación, no sólo de las autoridades de la Agremiación sino de todos los médicos que representa, por los débitos injustificados realizados por el Instituto desde el comienzo de la pandemia”.

El secretario de la AMP, Gastón Quintans, explicó que cuando el nuevo virus llegó a la región “los médicos decidimos no pedirle a los afiliados que firmen las planillas de consulta por una cuestión de prevención de los contagios: la idea fue reducir el contacto y no poner en riesgo ni al paciente ni a los colegas médicos ni al personal administrativo”. Incluso, agregó que una parte de las consultas se resolvieron por videollamada, de modo que no era posible concretar la firma en el papel.

Si bien en ese momento, a fines del mes de marzo, la AMP informó esa decisión al IOMA y explicó los motivos sanitarios, sostienen que las autoridades de la Agremiación no obtuvieron respuesta y, ahora, el Instituto se niega a pagar si las planillas no están firmadas por un afiliado. “Este problema se debió haber resuelto en abril, cuando explicamos la situación y pedimos una reunión, pero no tuvimos eco y ahora hay 800 médicos a los que no les quieren pagar por su trabajo en un momento dramático para los profesionales de la salud”, agregó Quintans.

Inclusive, Quintans destacó que IOMA tiene todas las herramientas para verificar si las consultas y prestaciones se realizaron o no, “sólo sería necesario que llamen a sus afiliados, les expliquen la situación y corroboren si fueron atendidos”.

Actualización de honorarios

Por otro lado, manifestaron que al día de la fecha no han recibido una propuesta superadora por parte del IOMA, respecto a la actualización de los honorarios vigentes, que fuera considerada como insuficiente por el plenario de médicos realizado el 7 de agosto pasado, donde el incremento de honorarios propuesto por el Instituto fue cercano a un 7%.

Cabe recordar que la Mea de Enlace también rechazó la propuesta que hizo llegar el IOMA por el plus COVID por ser considerada como una compensación económica y no un plus por insalubridad tal como propuso la AMP.

En otro orden, el viernes pasado la AMP presentó el proyecto de nuevo convenio con el Instituto para comenzar a debatirlo con las autoridades de la obra social de la Provincia, tal como acordaron el pasado 16 de julio en la Defensoría del Pueblo. No obstante, hasta el momento, la Agremiación no recibió respuesta alguna ni convocatoria para la reapertura del diálogo.

Al mismo tiempo, desde la AMP informaron que la presentación mencionada fue informada en tiempo y forma al Dr. Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la provincia, en su condición de mediador en el conflicto y como representante de los 300 mil afiliados al IOMA de La Plata, aunque hasta el momento, ese organismo tampoco acusó recibo, ni convocó a las partes a nueva reunión.

“Tal como nos comprometimos en el acta acuerdo, enviamos un proyecto de convenio que implementa un Sistema Compartido de Auditoría para controlar en forma conjunta todas las prestaciones realizadas a la obra social por los médicos agremiados y que incluye un nuevo Listado de Prestaciones, que incorpora la totalidad de prácticas y consultas médicas y jerarquiza al primer nivel de atención”, explicó Quintans, pero reiteró que ahora resta esperar la respuesta del Instituto y la Defensoría para trabajar sobre el tema dentro del plazo de 60 días establecido el pasado mes de julio.