Barrio Norte: cinco ladrones atacaron una verdulería y dejaron dos heridos

Antes de media tarde, con el sol radiante en la hora de la siesta y la verdulería de Barrio Norte casi vacía, empezó el infierno: al menos cinco sujetos armados y encapuchados protagonizaron una especie de “golpe comando” que, en minutos, vacío la caja y provocó heridas a un cliente.

Según contaron en el comercio, todo ocurrió alrededor de las 14, cuando los empleados de una verdulería situada en 8 y 33 fueron sorprendidos por los ladrones mientras atendían sus labores. Además, había un cliente de unos 60 años que también quedó perplejo al ver a los encapuchados ingresar al local.

Según relató Matías, uno de los empleados y víctima del asalto, “como si cada uno supiera lo que tenía que hacer” dos se encargaron de neutralizarlo a él y al cliente. En tanto, los otros dos se dirigieron a la caja. Quien se encontraba a cargo del dinero recibió un culatazo en la cabeza mientras era empujado de la zona del mostrador. “Mi compañero quería salir pero el espacio era muy chico y no podía. Pensaron que se estaba resistiendo. Por eso, lo golpearon”, relató el joven.

La misma suerte corrió el cliente, quien pareció no haber comprendido cuando uno de los malvivientes le ordenaba que se quedara en el lugar.

Confundido

“Estaba medio confundido y quiso salir. Fue ahí que le pegaron y le abrieron la cabeza. Mi otro compañero se sacó la remera y le ayudó a parar la hemorragia al hombre que es del barrio y viene casi siempre”, indicó el empleado del comercio.

Con el negocio bajo su completo control, los dos individuos continuaron registrando el mostrador en búsqueda de más dinero que el extraído de la caja.

“Como no lo encontraron nos sacaron los teléfonos, las billeteras y se fueron. Este no es un negocio que recaude mucho. Por la lluvia, los clientes casi no salieron hoy (por ayer). Así que mucho no se pudieron llevar”, precisó.

Con el botín en mano los sujetos salieron del local, se subieron a un auto y se dieron a la fuga con rumbo desconocido, quizás pensando, que no habían dejado cabos sueltos.

Lo que no tuvieron en cuenta fue que en el exterior había varias personas que advirtieron lo que estaba sucediendo.

Uno de los testigos, rápido de reflejos, tomó nota de la patente del vehículo en el que circulaba la banda. En las primeras actuaciones, habría surgido el dato de radicación del vehículo en uno de los distritos del sur del Conurbano.

Otro robo el mes pasado

Sobre hechos de inseguridad recientes, el joven contó que “me robaron en diciembre a las a las 8 de la noche y hoy nos robaron a los 3 empleados a las 2 de la tarde. Ya no se puede vivir así. Antes había unos policías vigilando que estaban en la esquina desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde pero dejaron de estar”.

Añadió al respecto que “los robos se están repitiendo cada vez más seguido. Lo sabemos por clientes que nos comentan que han sufrido asaltos en sus casas o robos en la vía pública por motochorros”, contó.

En el comercio también se hizo mención a una modalidad con uso de tecnología electrónica: “También está el caso de los dueños de autos que se los roban con inhibidores”, dijo el comerciante y aclaró que esta vez “los ladrones, todos tipos grandes fueron muy violentos.