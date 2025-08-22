Terminó de declarar García Furfaro en La Plata

La Justicia indagó este viernes a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y detenido en las últimas horas por la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado vinculada a la muerte de al menos 96 personas que estaban internadas en distintos sanatorios del país.

La indagatoria, a cargo del juez Ernesto Kreplak, se llevó a cabo en los tribunales federales de La Plata, donde también estuvieron citados otros implicados, entre ellos familiares directos de García Furfaro – la madre y dos hermanos - y responsables operativos de los laboratorios involucrados.

