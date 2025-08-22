Encontraron a Spagnuolo, no quedó detenido pero le secuestraron el celular

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado en una vivienda de un country del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular aunque no quedará detenido

Así lo informaron fuentes judiciales, a la vez que indicaron que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hace poco tiempo atrás y estaba dentro de un auto cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal y el juez, secuestraron su celular para peritarlo.

Nota en desarrollo...