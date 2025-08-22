Estudiantes ya tiene día y horario para jugar la serie ante Flamengo
Así encontró la Policía a Spagnuolo: secuestraron U$S 266.000 y $7 millones en su casa de Nordelta
Salidera bancaria en La Plata: un jubilado cobró su jubilación y le robaron a las dos cuadras
Marcos Rojo rompió el silencio y contó por qué no llegó a Estudiantes: "Hablé con Verón, pero no sé que pasó"
Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44
Problemas con el suministro de agua en sectores de City Bell y Gonnet: uno por uno, los puntos afectados
VIDEO. La barra brava de Peñarol en La Plata, sus pares del Pincha como anfitriones
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Salió de la cárcel de Olmos, robó en una casa y volvió a caer detenido en La Plata
Conmoción: se tomó el micro en la Terminal de La Plata y llegó muerto a Pehuajó
Virginia Gallardo rompió en llanto al despedirse de la tele para dedicarse de lleno a la política
Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
VIDEO.- Motochorros lo tiraron al piso, enfrentó a los delincuentes y evitó el robo en La Plata
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
"Estamos bien los 33": hace 15 años el mundo supo que los mineros de Chile estaban vivos
Pasaron por Estudiantes o Gimnasia y sueñan con la Copa Libertadores 2025
Noche sangrienta en Avellaneda: el gobierno de Chile confirmó que los heridos de gravedad "no tienen riesgo vital"
Tras la lluvia, salió el Sol: ¿volverá a diluviar y cómo sigue el tiempo?
Cruzaba caminando 8 y 50 y se partió una alcantarilla: la mujer terminó herida
Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO
Colombia otra vez bajo el yugo terrorista: ya son 18 los muertos ataques con coche bomba, drones y fusiles
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo
VIDEO. Peligro en el aire: pasajeros asustados por la rotura de un ala de avión en pleno vuelo
“Black Moon”: el fenómeno lunar que despertó curiosidad en redes y que no puede verse a simple vista
"Me van a tener que matar para callarme": duro descargo de Feinmann tras la agresión del sindicalista
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Conmebol hizo oficial cuándo se jugará la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Estudiantes visitará a Flamengo el jueves 18 de septiembre a las 21:30 en el estadio Maracaná y la revancha será una semana después, el jueves 25 a la misma hora, en el estadio UNO.
Al mismo tiempo que Vélez y Racing estarán jugando el martes 16 a las 19 horas, primero en Liniers y la revancha el 23 pero en el Cilindro de Avellaneda.
Para esta serie el plato fuerte a nivel sudamericano será el duelo entre River y Palmeiras, primero el miércoles 17 de septiembre en el Monumental y el 24 en San Pablo.
Completan la llave de Cuartos Liga de Quito y San Pablo. Se enfrentarán el jueves 18 en Ecuador el partido de ida y la revancha será el 25 en el Morumbi.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí