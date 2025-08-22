La Conmebol hizo oficial cuándo se jugará la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Estudiantes visitará a Flamengo el jueves 18 de septiembre a las 21:30 en el estadio Maracaná y la revancha será una semana después, el jueves 25 a la misma hora, en el estadio UNO.

Al mismo tiempo que Vélez y Racing estarán jugando el martes 16 a las 19 horas, primero en Liniers y la revancha el 23 pero en el Cilindro de Avellaneda.

Para esta serie el plato fuerte a nivel sudamericano será el duelo entre River y Palmeiras, primero el miércoles 17 de septiembre en el Monumental y el 24 en San Pablo.

Completan la llave de Cuartos Liga de Quito y San Pablo. Se enfrentarán el jueves 18 en Ecuador el partido de ida y la revancha será el 25 en el Morumbi.