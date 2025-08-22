Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44

Allanaron la Agencia de Discapacidad, la Droguería Suizo Argentina y domicilios particulares
Las formaciones llegan hasta Tolosa ya que están renovando las vías en el último tramo del recorrido
Escuchar esta nota
Agosto avanza y a medida que pasan los días se aproxima la fecha señalada para el retorno del Tren Roca a La Plata. Al momento de iniciar las obras de renovación de vías entre Tolosa y La Plata, desde Trenes Argentinos informaron que los trabajos se extenderían entre el 5 y el 31 de agosto inclusive. Y que durante ese período, las formaciones llegarían hasta Tolosa.
Guiándonos por lo anunciado en su momento, queda poco más de una semana para que el servicio quede normalizado. Pero, ¿cómo marcha la obra?
Desde Trenes Argentinos admitieron a este diario que "como en toda obra, el factor climático incide y esta semana ha sido complicada". De todos modos, y pese a los complicaciones derivadas del clima, "todo sigue de acuerdo a los plazos previstos", agregaron.
De esta manera, y de no mediar ningún inconveniente, el lunes 1º de septiembre las formaciones estarían normalizando su funcionamiento y podrían completar el servicio entre Constitución y La Plata, simplificando el viaje de miles de pasajeros que a diario utilizan la Línea Roca.
Los trabajos iniciados el lunes 5 de agosto se dan en el marco de la emergencia ferroviaria declarada por el Gobierno nacional y consisten en el reemplazo de unos 2 mil metros de rieles entre Tolosa y La Plata.
Se trata de una renovación integral que hacía más de 50 años que no se hacía, reemplazando los viejos durmientes de madera por otros de hormigón. Cuando concluyan, se habrán renovado 18 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata.
Además, está previsto que se modernicen cuatro pasos peatonales y los dos pasos a nivel ubicados a la altura de 38. Estas tareas aportarán mayor seguridad en la circulación de los trenes y una mejor velocidad de circulación, agregaron desde la empresa.
