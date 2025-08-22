Otra muerte por el tránsito en la Región: despistó en una rotonda, chocó contra una columna y falleció

El tránsito en la Región volvió a dejar como saldo una nueva víctima fatal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que este viernes por la tarde se registró un grave siniestro vial sobre la avenida Génova, a la altura de la Rotonda René Favaloro, mientras el conductor ingresaba a la ciudad.

Según las primeras informaciones, el motociclista circulaba a gran velocidad sin casco reglamentario y perdió el control al impactar en la rotonda, desviándose hacia la avenida 7 (Génova) hasta chocar contra un poste.

Una ambulancia del SAME asistió al herido y lo trasladó al hospital local, donde ingresó con una lesión grave en la cabeza. La víctima fue identificada como Diego Alberto Ruaben (49 años).

En el lugar trabajó personal policial del Comando y inspectores de Seguridad Vial, quienes preservaron la escena del accidente. Además, se realizaron las actuaciones correspondientes con la colaboración del Centro Operativo de Monitoreo (COM).

El hecho resalta la importancia del uso del casco y de respetar los límites de velocidad, principalmente al ingresar a zonas urbanas donde el tránsito puede ser complejo.