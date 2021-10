Vizzotti admitió que evalúan aplicar una tercera dosis: “La inmunidad no es de por vida”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, admitió que el Gobierno no descarta aplicar una tercera dosis de todas las vacunas contra el Covid. La funcionaria dijo que “la inmunidad no es de por vida” al tiempo que explicó que el refuerzo de la dosis sería indicado para quienes completaron el esquema de inmunización hace más de un año.

En diálogo con la radio "Urbana Play" Vizzotti adelantó que “estamos trabajando con los expertos y con las áreas técnicas del ministerio y los ministros, porque es una vacuna como la antigripal: la inmunidad no es de por vida, al igual que tampoco lo es la inmunidad natural si nos enfermamos. Por lo tanto, desde un principio se supo que se iba a necesitar algún refuerzo”.

Luego agregó: “Estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas, porque ya hay personas que a principio del año que viene van a cumplir un año de la vacunación”. La ministra hizo una salvedad: la inoculación que se evalúa estaría indicada para los casos en los que transcurrieron 12 meses desde que se completó el esquema de vacunación, por lo que sería un año después de haberse aplicado la segunda dosis.

Por otro lado, Vizzotti dio a conocer que trabajan para que la Organización Mundial de la Salud y los países centrales aprueben la vacuna Sputnik V y permitan que las personas que fueron inmunizadas con esa fórmula puedan viajar libremente por el mundo, sin restricciones. “Ahí hay que enojarse con los que no los dejan entrar, no con los que conseguimos las vacunas”, fustigó, al tiempo que aclaró que quienes necesiten viajar de emergencia a países que no habiliten el ingreso de personas vacunadas con la dosis rusa pueden realizar un trámite especial en las embajadas correspondientes.