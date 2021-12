Exigencias para acordar: lo que quiere el Fondo Monetario

Tras los discursos del viernes en la Plaza de Mayo, donde Cristina Kirchner y Alberto Fernández arremetieron contra el Fondo Monetario Internacional, se van conociendo más detalles sobre las exigencias que el organismo le hizo al Gobierno a fin de llegar a un entendimiento en la negociación por la deuda. Mientras que desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa pidieron que ese entendimiento no “sofoque la recuperación” que el sector viene experimentando respecto de los peores momentos del parate por la pandemia.

En ese camino, el Gobierno empieza a quedarse sin margen de acción frente a una serie de indicadores que le van “ajustando” cada vez más el cinturón. Y necesita empezar a dar señales claras sobre qué está dispuesto a hacer, con qué plan y a qué costo, mientras todas las miradas están puestas en este tema.

Reclamos concretos

“Abordar la persistente y alta inflación requiere un enfoque múltiple que implique una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, una política monetaria adecuada con tasas de interés reales positivas y una coordinación de precios y salarios”, le planteó el FMI al Gobierno durante las reuniones mantenidas por las partes en Washington y así dejó bien clara su postura.

En ese sentido, el Congreso ¿aceptará aprobar lo que el Ejecutivo acuerde con el staff del Fondo o propondrá hacer una revisión del texto definitivo? El sábado, por ejemplo, el titular de la UCR Alfredo Cornejo advirtió que si el acuerdo no cuenta con un apoyo explícito y público de la Vicepresidenta, Juntos por el Cambio no lo votará. Y esto tiene que ver con los constantes ataques de Cristina Kirchner al Fondo cada vez que habla del tema. Cornejo abrió el paraguas y dijo que si la Vicepresidenta no sale a bancar ese entendimiento, es posible que luego “le tire el fardo a Alberto Fernández y a la oposición”, como los responsables de haber dado el paso.

Objetivos

Por su parte, Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán deberán conseguir apoyo parlamentario, mientras los indicadores económicos son poco favorables para 2022, incluso si se llega a un acuerdo con el FMI. Distintas consultoras proyectan un crecimiento del PBI de apenas 0,8 por ciento, una inflación del 57 por ciento, una caída del salario real del 1,5 por ciento, un dólar oficial en diciembre del año próximo a 166 pesos y un déficit fiscal primario del 2,3 por ciento. Mientras que el panorama mundial, todavía pendiente de la pandemia, anticipa un caudal de exportaciones similar al de este año.

Entonces, se especula con que un entendimiento con el Fondo no podrá obviar algunas decisiones que el Gobierno hasta ahora nunca puso sobre la mesa, como modificar la política cambiaria para bajar la brecha del 100 por ciento actual a, por lo menos, un 75 por ciento. El Banco Central viene acelerando en los últimos días la suba del dólar oficial.

En cuanto a las tarifas, la eliminación de los subsidios tampoco pinta como un tema sencillo. Lo mismo que el aumento de las tasas de interés, cada vez más alejadas de la inflación. El Fondo pide una política monetaria adecuada, con tasas de interés reales positivas, algo que en Argentina dista mucho de cumplirse.

Más pedidos

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, consideró necesario lograr un acuerdo con el FMI “para contar con un camino de certidumbre en el manejo de la deuda”. Pero pidió “no sofocar la recuperación que se advierte en varios sectores de la economía”.

En este sentido, el dirigente empresarial consideró clave alcanzar un trato “que establezca un período de gracia de entre 4 y 5 años para poder, en el corto plazo, reorientar importantes recursos financieros a la consolidación y crecimiento de la economía de nuestro país”.

“Sin dejar de lado el largo plazo, en el que resulta relevante la cláusula de Nación más favorecida, ante la posibilidad de mejora que se otorgue a cualquier país o categoría de países en el futuro”, agregó.

El titular de CAME sostuvo que “los compromisos de deuda deben ser abordados de manera responsable para que su cumplimiento permita ordenar la macroeconomía y retomar el lugar de la Argentina en los mercados internacionales. Eso sólo se logra si el país puede afrontarlos de manera sostenida, con crecimiento y desarrollo interno”.

González recordó que “cerrado el tercer trimestre del año se ha logrado superar en un 5 por ciento el nivel de actividad general que existía en el momento en que irrumpió la pandemia, incluso con sectores que, como la industria o la construcción, operaron este año en promedio 5,5 por ciento y 2,4 por ciento por encima de 2019”.