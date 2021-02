El elevado precio de la yerba mate: el 40% corresponde a impuestos

La yerba mate es "esencial" como uno de los productos más tradicionales en la alacena de los argentinos y cada vez que hay un aumento, es un golpe al bolsillo. Pero esas subas tienen una explicación: un análisis determinó que el 39,3% del precio de un kilo en góndola se trata de impuestos, mientras que el productor primario sólo es responsable del 22,4%.

Los porcentajes se desprenden de un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) que inclinó la balanza por los impuestos nacionales por sobre la materia prima, ya que cubren el 78,08% del total contra un 21,92% de provinciales.

Así, el análisis apuntó a una "excesiva carga tributaria queda al descubierto", de la que, desagregando por impuestos específicos de la cadena de valor el 53,58% corresponde al IVA, el 24,50% al Impuesto a las Ganancias y el 21,92% a Ingresos Brutos.

Al respecto, el titular del sector de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez, aseguró: “Queda claro que los productores de alimentos no somos formadores de precios. La atención no debiera centrarse en nosotros, sino en repensar el esquema impositivo, lo que beneficiará tanto al consumidor como al empresario agroalimentario”.



PROPONEN REUNION

Representantes de la Mesa Yerbatera elaboran propuestas sobre comercialización y cadena de valor para elevar al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien a su vez las presentarás en la reunión del Consejo Regional del Norte Grande que se realizará el 25 de febrero en la ciudad de Yapeyú, informaron fuentes del sector.



El Ministerio de Industria provincial informó que, tras una reunión virtual, los integrantes de la Mesa Yerbatera, constituida por industriales, cooperativistas y representantes de los ministerios de Industria y Producción acordaron el temario del petitorio



“Incluirá aspectos de comercialización, eslabones de la cadena de valor y algunas cuestiones macroeconómicas a nivel país”, explicó tras el cónclave el ministro de Industria de la provincia, Raúl Schiavi.



En tanto se destacó que el sector yerbatero experimenta una importante demanda interna y externa y expresó que “esto no debe ser un problema sino un desafío”.



“Por eso lo estamos abordando en conjunto, para definir una agenda común que favorezca el aumento de los niveles de productividad para sumar materia prima y entender las posibilidades que ofrece el Mercosur”, señaló el funcionario.



Tras referirse a la importancia del funcionamiento de la Mesa Yerbatera, en la que confluyen el sector privado y público, Schiavi remarcó que “la yerba mate está dentro del sector alimenticio, el más pujante de la provincia porque implica el 35% de la facturación industrial”.



“El sector yerbatero genera activos y mano de obra y es importante estar trabajando codo a codo en una agenda común”, expresó tras el encuentro.



Finalmente, el ministro de Industria anunció que se definieron “temas esenciales para ser elevados al gobernador Gustavo Valdés con el fin de que los exponga como prioridades de gestión en la reunión que los mandatarios del Norte Grande con el presidente de la Nación, Alberto Fernández el 25 de febrero en Yapeyú”.



Participaron de la reunión virtual, José, Víctor y Roberto Navajas por Las Marías; Francisco Crips por Navar y Gustavo Quatrin, Esteban Fridlmeier, Orlando Stvass y Ricardo Hanziak por la Cooperativa Liebig; el presidente de la Asociación de



Plantadores del Nordeste Argentino, Héctor Biale y en representación del Gobierno provincial los ministros de Producción, Claudio Anselmo, y de Industria, Raúl Schiavi, entre otros funcionarios.