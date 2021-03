Es menor, chocó, mató y denuncian a los padres

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, denunciará penalmente a los padres del chico de 14 años que el fin de semana atropelló y mató a un hombre que viajaba en bicicleta en González Catán.

“Mañana (por hoy) presentaré denuncia contra los padres del pibe que atropelló y mató en La Matanza para que la Justicia determine si les caben las reglas de la participación criminal”, aseguró el funcionario en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Darle un arma o darle un auto a un chico de 14: no encuentro diferencias, pero lo que yo opine no importa”.

El hecho ocurrió el sábado en Tomás Valle, casi Jorge Newbery, donde un menor que conducía un Fiat 147 embistió a Lisandro Aranda Teves (47) cuando circulaba en bicicleta con su hijo de cinco años.

Volvían de pasar la tarde en el club Los Pibes del 30, donde Lisandro era entrenador de un equipo infantil y sus hijos, de 5 y 12 años, también juegan al fútbol ahí.

El adolescente perdió el control del coche y los atropelló a los dos. Luego terminó con el auto incrustado en la vereda, entre la pared y un poste de luz de cemento. Por el impacto, Lisandro “voló 40 metros” y murió delante de su hijo, que sufrió heridas superficiales y raspones en el rostro y en el cuerpo.

Ambos quedaron tiradas en el piso. Cuando llegó la ambulancia trasladó al niño hasta el hospital Simplemente Evita, donde lo curaron de las heridas recibidas por el impacto.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y lesiones en el mismo tenor, aunque al tratarse de un menor de 14 años es no punible.

Ayer se desató un fuerte cruce entre el hermano de la víctima y la madre del chico ante las cámaras de televisión que cubrieron la noticia desde muy temprano. Todavía en shock, el primero le reprochó a la mujer cómo le permitió al menor usar un auto sin registro, mientras que ella intentó defenderse diciendo que era “la primera vez” que lo sacaba.

“Su hijo salió a matar, no lo defienda más. Si no paga su hijo, tiene que pagar el padre. Tiene que pagar el padre por no enseñarle. No con plata, con justicia”, comenzó el hermano de Lisandro Aranda Teves. “¿Tiene papeles, seguro? Yo voy a pedir todo. Porque yo me enteré que el auto estaba dado de baja, estaba preparado para correr carreras”, continuó, a pura indignación.

“Es la primera vez que lo saca”, atinó a decir la mujer sobre el menor, antes de explicar cómo fue la secuencia que precedió a la tragedia: “Él agarró, sacó el auto sin permiso, dio una vuelta, volvió y dijo que iba a dar una vuelta más y ahí fue lo que pasó”.