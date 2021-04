Crece la concurrencia por hisopados en hospitales y clínicas de La Plata

Las filas de vecinos que concurren a los centros médicos para practicarse hisopados rápidos y determinar si tienen o no coronavirus no paran de crecer en La Plata desde hace casi una semana y la situación ha generado preocupación, ya que no sólo se incrementaron la cantidad de testeos sino también el porcentaje de positivos, según las estimaciones que manejan en los establecimientos de salud.

Desde hace varios días el Rossi y el San Juan de Dios son epicentro de enormes colas, aunque en la jornada de hoy la cantidad de visitantes parecía incrementarse en estos hospitales. Ya desde el ámbito privado a nivel local se admitió la semana pasada que "hay una demanda infernal" de hisopados y que paralelamente "creció el porcentaje de positivos".

Por caso, la vereda del Hospital Rossi, en 116 y 37, era hoy, otra vez, escenario de una larga espera de cientos de personas que desde temprano se acercaron a la guardia para someterse a los testeos.

En una recorrida realizada por este medio se pudo establecer que en su mayoría son adultos jóvenes que manifiestan tener síntomas asociados con el virus. En ese sentido, la Sala de Situación de la Provincia arroja hasta anoche que los rangos etarios más afectados por los contagios son los de 30 a 39 y 20 a 29 que acumulaban más de 18.400 casos sobre un total de 37.882.

El mismo panorama presentaba este lunes las inmediaciones del San Juan de Dios, en 70 y 28, donde otra vez una vasta cantidad de vecinos aguardaba en una larga hilera para someterse al hisopado.

Como ya han advertido especialistas de nuestra ciudad, si bien el porcentaje de testeos positivos se ha incrementado en los últimos días, es posible correr riesgo de contagios ante a la aglomeración de personas, por lo que insisten en el uso de tapabocas y preservar el distanciamiento comunitario.

Otro punto desde donde reportaron una vasta concurrencia de vecinos por hisopados era el Hospital Alejandro Korn, en la zona oeste de la Ciudad. También allí en la primeras horas del lunes la demanda era alta, aunque hacia el mediodía el ritmó disminuyó notoriamente, según apuntaron desde la comunidad hospitalaria.

En tanto que una vez más se registraban filas en torno al Instituto Médico Platense, en 50 entre 1 y 2, donde vecinos expresaron preocupación por la presencia de personas con síntomas en las inmediaciones de sus viviendas.

Por su parte, una comerciante de la zona preocupada por el panorama sostuvo que "nosotros cumplimos con los protocolos, pedimos que entre poca gente, disponemos de alcohol. Pero esto se ha incrementado desde hace una semana. Nosotros cumplimos y pedimos que ellos también cumplan con el uso del tapaboca, con el distanciamiento y demás responsabilidades"