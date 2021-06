Preocupación en La Loma por problemas con el alumbrado público

Los vecinos de calle 36, entre 26 y 27, están preocupados porque desde hace varios días la calle está a oscuras. “Los focos no andan o se los robaron y toda la cuadra sin luz desde hace 4 días”, exclamó alguien de la cuadra. Se informó que se hicieron los reclamos, pero hasta el momento no se observaron operarios en la zona. El temor es que la falta de luz fomente la inseguridad, por eso hay personas que, a partir de las 18, ya no salen de sus hogares.