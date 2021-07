Chano: el fiscal analiza las pruebas recolectadas para comenzar a escuchar a los testigos

El fiscal que investiga las circunstancias en las que el pasado lunes fue baleado Santiago “Chano” Moreno Carpentier por un policía al que presuntamente quiso apuñalar durante un aparente brote psicótico analiza las evidencias recolectadas hasta el momento en la casa del músico, en la localidad de Exaltación de la Cruz, para luego comenzar a escuchar a los testigos del episodio.



Así lo informó esta mañana a Télam el fiscal general de Zárate-Campana, José Luis Castaño, quien dijo que el fiscal de la causa, Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Delitos Complejos, se encuentra analizando junto a su equipo toda la evidencia recolectada en la vivienda de “Chano” (39), en el barrio privado Parque La Verdad.



“Están trabajando para resolver cuándo se hace un nuevo relevamiento en el domicilio y avanzar en la causa”, agregó Castaño.



El representante del Ministerio Público señaló que, entre otras pruebas, se analizan “las prendas de vestir (del músico) y los videos del lugar” que fueron realizados por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) el día del hecho.



Además, la fiscalía solicitó que se adelante la pericia balística, a cargo de la División Balística de la PFA, que estaba prevista para el próximo martes.



“Todas estas medidas son para avanzar en nuevas testimoniales” en el marco de la causa caratulada "averiguación de ilícito", indicó el fiscal general.



Es que las declaraciones testimoniales que fueron tomadas al padrastro y tío del músico, al médico psiquiatra, al personal de salud que estaba presentes en el momento del hecho y a los dos policías compañeros del efectivo que realizó el disparo, fueron realizadas por personal de la PFA y no en sede judicial.



Por otra parte, Castaño confirmó que el fiscal Zocca “tiene contacto fluido” con Marina Charpentier, madre de “Chano”, a quien le ofreció la contención del programa de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal.



Zocca, quien tomó la causa el pasado martes por la tarde y que ese mismo día se puso en contacto con la mujer, aguardará la evolución de la salud del músico para citarla a declarar de manera formal.



Según dijo ayer Marina a Télam, "Chano" se encuentra “estable” en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.



Anoche, su hermano, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, volvió a agradecer el apoyo de los fanáticos en las redes sociales.



“Gracias por todo el amor en forma de mensajes a cada persona que me transmite su cariño, preocupación y respeto por esto que estamos viviendo”, escribió en su Twitter, y agregó: "En los abrazos de ayer y hoy, le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días”.



Durante la jornada de ayer, el oficial subayudante de la policía bonaerense Facundo Nahuel Amendolara (27) fue “imputado de hecho” por la fiscalía.



Castaño dijo que el policía bonaerense "fue formalmente notificado sobre la pericia balística para que eventualmente pueda nombrar al perito (de parte), tal como dispone el Código para los imputados".



El oficial no fue aún notificado formalmente del artículo 60 del Código Procesal Penal (CPP) bonaerense, el cual señala que "se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito", aunque sí fue informado de la realización de la pericia a la bala que disparó con su arma reglamentaria.



Tampoco por el momento, Amendolara fue citado para declarar en la causa, ya que se aguarda avanzar con la pesquisa para ver si se lo convoca a dar su versión del hecho como imputado o no.



El episodio sucedió la madrugada del lunes en la casa de "Chano", cuando a pedido de su madre llegó un equipo médico con intenciones de internar al músico, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.



Ante esta situación, de acuerdo a los testigos, el exlíder de Tan Biónica se violentó, atacó a su madre y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo a uno de los tres policías que arribó al lugar, quien le efectuó un disparo en el abdomen a raíz del cual debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.