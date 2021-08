El DT Pochettino habló de la llegada de Messi al PSG: "La prioridad es que se sienta bien"

El técnico argentino del PSG, Mauricio Pochettino, habló hoy de la llegada de Lionel Messi al club parisino. “Es el segundo día de entrenamiento después de un mes desde que jugó el último partido, la final de la Copa América. Vamos a ir paso a paso, conociéndonos. La prioridad es que esté bien, se sienta bien y cuándo esté en las mejores condiciones pueda debutar”.

"Tenemos un equipo con grandes nombres, con mucho talento y el desafío más importante es cómo vamos a amalgamar y cómo vamos a crear esa dinámica en que todos puedan sentirse importantes, que puedan tener su espacio, que todo funcione de la mejor manera posible”, manifestó. Y agregó: “Podés tener mucho talento, pero si no nos comportamos como equipo, trabajamos, tenemos principios en los que estemos de acuerdo para seguir una línea, una idea, va a se difícil que podamos actuar de al forma que queremos. Para ganar, hoy en día, no sólo hace falta talento”.

El entrenador también se refirió a los rumores que sitúan a Kylian Mbappé fuera del equipo y en ese sentido dijo que el delantero francés es su "jugador y seguirá siéndolo". "Lo primero y principal, yo no hablo de mi presidente, es una cuestión jerárquica, ni de mi director deportivo, no tengo nada que decir, creo que lo que ha dicho el presidente (Al-Khelaifi), lo ha dicho, y Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo", aseguró Pochettino en rueda de prensa previa a la segunda jornada de Liga francesa ante el Estrasburgo.

El entrenador respondió así a una pregunta sobre lo que Nasser Al-Khelaifi dijo esta semana, cuando aseguró que Mbappé, cuyo contrato vence en 2022 y aún no ha renovado, ya no tenía "disculpas" para no quedarse en el París Saint-Germain (PSG). Con la llegada de Messi, han crecido los rumores sobre una posible marcha del prodigio francés, que perdería algo de protagonismo en una plantilla con el argentino. Asimismo, el PSG se podría verse forzado a vender jugadores para poder equilibrar gastos e ingresos, como requiere el "fair-play" financiero.