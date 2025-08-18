Suben la Bolsa, las acciones en Wall Street y los dólares en la previa de una licitación de deuda clave
Suben la Bolsa, las acciones en Wall Street y los dólares en la previa de una licitación de deuda clave
Los bonos en dólares operan de manera dispar y el Riesgo País oscila en los 722 puntos
En la antesala de una nueva licitación que asoma clave para el Tesoro, a través de la cual intentará reabsorber casi 6 billones de pesos que quedaron sueltos en la plaza financiera tras la colocación de la semana anterior, los dólares oficial y blue operaban en alza, la Bolsa arrancó con una leve baja pero revirtió la tendencia y los títulos de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street se mostraban con signo positivo, a excepción de una.
Hoy, el ministerio de Economía realizará una licitación de bonos en pesos a corto plazo que figura fuera del programa. Será para captar esos 5,9 billones de pesos que quedaron afuera del llamado del miércoles pasado, en el que la renovación terminó siendo menor de lo esperado (alrededor del 61%) y con una tasa elevada, cercana al 70%.
En ese marco es que hoy el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires comenzó con un retroceso del 0,6%, pero pasadas las 13:30hs. había revertido esa tendencia y mostraba un alza del 1%.
Por su parte, los ADR`s, que son las acciones de las empresas argentinas que operan en Wall Street, tras varios días de operación en rojo se mostraban en alzas generalizadas que llegaban al 4,6% (EDENOR), con Mercado Libre como la única que lo hacía de manera negativa (-0,9%).
Los bonos en dólares, en tanto, mostraban un comportamiento dispar, con subas y bajas leves, mientras que el Riesgo País se ubicaba en los 722 puntos.
Respecto del dólar, el oficial cotiza con una tenue suba de $5 a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue trepa 15 con relación al viernes y se ofrece a $1.335 en la city porteña.
Mientras que los dólares financieros mostraban un comportamiento dispar, con el Contado con Liquidación (CCL) estable en torno a los $1.303 y el dólar Bolsa o MEP a la baja a $1.296.
