Prestadores de IOMA denuncian falta de pago y mala atención: largas filas en 46, 12 y 13

Prestadores del IOMA están que arden. A la falta de pagos le suman que, según sostienen, la atención es deficiente. Todos los lunes y miércoles se forman largas filas en las escalinatas de 46 entre 12 y 13 de representantes que buscan realizar un trámite, y las quejas apuntan a malos tratos y largas esperas.
Manifestaron que atienden de 13 a 15, que sólo entregan 50 números y que entran a las oficinas de a 5 personas. Se trata de prestadores de pacientes ambulatorios, asistentes terapéuticos, representantes de hogares de ancianos y clínicas que sostienen que "no tenemos respuesta a nuestros reclamos y encima no nos atienden". Los denunciantes aseguran que "nos adeudan desde julio y agosto del año pasado".
Asimismo contaron que "te obligan a entrar a las cámaras que ellos mismos armaron para que sea más ágil el sistema de pago. Pero te cobran un porcentaje de la facturación y otro como miembro de esa cámara".
En ese sentido agregaron: "Es un maltrato permanente a los prestadores. Nos hacen hacer fila con lluvia y con frío, y encima no nos solucionan nada".
