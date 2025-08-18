Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

De "exigir" un sueldo de $20.000 a un lugar en el Congreso: Jorge Porcel Jr., candidato a diputado de un sindicalista

Irá tercer en la lista conformada por Marcelo Peretta, titular del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, quien supo estar ligado a Milei y Bullrich

De "exigir" un sueldo de $20.000 a un lugar en el Congreso: Jorge Porcel Jr., candidato a diputado de un sindicalista
18 de Agosto de 2025 | 07:28

Escuchar esta nota

No hace mucho tiempo, allá por 2023, a Jorge Porcel Jr. le preguntaron cuán pediría en ese momento para trabajar. La consulta fue porque en 2014, el hijo del reconocido humorista irrumpió en la TV y de manera imperativa "exigía" un trabajo para él por no menos de $20.000, cifra por demás considerable en ese entonces.

Hoy, algo alejado de las declaraciones polémicas que lo supieron tener por los pasillos de los canales que se nutren de los escándalos, es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el espacio de Marcelo Peretta, titular del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos que lidera el partido Movimiento Plural.

En 2014, sin mucha vuelta, dijo en la TV que "yo quiero un trabajo bien pago en buenas condiciones. Quiero el trabajo que a mí me corresponde, exijo un trabajo bien pago acorde a mi categoría: soy Jorge Porcel Jr, no voy a fregar pisos". Ahora intentará ingresar al Congreso y pasar de los $20.000 que reclamaba por hacer algo no especificado a varios millones de pesos por ser nada menos que legislador.

En 2024, Carmen Barbieri, quien fuera pareja de su padre por 4 años y hasta estuvo a punto de casarse con él, decidió invitar a su programa Jorge Porcel Jr. para saber cómo continuaba con su vida tras la irrupción mediática que había tenido, dejando los escándalos en torno a la herencia de su padre, la polémica por su afición a vivir de noche y trabajar poco de día, y las declaraciones vulgares contra aquellas panelistas que le pedían que justificara por qué era merecedor de un trabajo como el que reclamaba y más el pago a cambio.

“Estuve mucho tiempo en el programa que El Turco García tiene en YouTube y ahora la productora me pidió de hacer un programa también por streaming, así que estoy con eso”, contó, además de comentar que había vuelto a estudiar teatro: "Retomé por ese lado porque en su momento había hecho cinco años y después dejé, cuando me enamoré de las artes visuales".

"Yo vivo de mi pensión de discapacitado, la jubilación de mi mamá… Los que tenemos derivada somos los que no tenemos familia y tenemos un grado de discapacidad importante. Trato de llevarla, como todos", dijo en ese entonces.

En su nueva faceta vinculada a la política, que le permitirá competir en las elecciones legislativas de octubre, Porcel Jr. explicó que “la posición inicial que vamos a tomar en el partido, lo acabo de hablar con Marcelo Peretta, es defender una política de centro, que es la que quiere la gente, es decir, defender el superávit o un déficit maniobrable que permita preservar el valor de la moneda y no emitir dinero, pero no podemos tener jubilados, discapacitados, gente que vive en condiciones inhumanas, artistas destrozados por las deudas, sectores de la cultura y de la ciencia mendigando por mayor presupuesto. Eso no está bien. No se está gobernando para todos si se piensa que sólo bajando la inflación alcanza.”

Consultado acerca de las primeras encuestas que muestran a La Libertad Avanza como una oferta electoral muy competitiva a pesar de los problemas económicos, Porcel Jr. sostuvo: “Sucede porque la gente entendió que cuidar las cuentas públicas es lo que sucede en cualquier país serio y es un acierto de la gente de Milei. Para nosotros se equivoca cuando se vuelve un fanático de esa misión y la gente no recibe ayuda de ningún lado. En ese sentido, el del fanatismo, los mensajes de odio y los textos descalificatorios en redes sociales, el kirchnerismo y el mileísmo son primos hermanos. Son dos alternativas a todo o nada y, la verdad es que, la primera ya fracasó, con su principal dirigente presa y dejaron al país en una situación espantosa mientras que el mileísmo no atiende críticas. La soberbia de esta gente es proverbial y desde nuestro partido observamos que el final del camino no será bueno si no se corrigen varias cosas”.

Jorgito Porcel irá como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el espacio de Peretta, uno de los el primeros dirigentes que impulsó la carrera política de Javier Milei. Alejado de su entorno, como casi todos los que rodearon en un principio al Presidente, compitió en las recientes elecciones porteñas para legisladores de la ciudad con un magro resultado.

