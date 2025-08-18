Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales

Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales
18 de Agosto de 2025 | 15:17

Escuchar esta nota

Las listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre ya están definidas, con un total de nueve dirigentes de La Plata que buscarán una banca en el Congreso. Uno por uno, quiénes son los platenses que competirán por las 35 bancas que se renuevan en la provincia de Buenos Aires.

Fernando Burlando, abogado de La Plata, encabeza la lista de Propuesta Federal, partido liderado por el ex intendente Julio Garro. Burlando busca captar el voto de quienes buscan una alternativa a las estructuras tradicionales de poder. 

Aunque nació en Chivilcoy, Florencio Randazzo vive en La Plata desde hace años y ha decidido poner su nombre nuevamente en la arena política. Al frente de la lista de Provincias Unidas, comparte boleta con figuras como Margarita Stolbizer, del GEN, y Emilio Monzó, del Partido del Diálogo, quienes también participan de esta propuesta que intenta consolidarse como una tercera vía.

Fuerza Patria incluye a tres dirigentes platenses en su lista. Claudia Bernazza, quien fue diputada nacional hasta 2021, se ubica en el puesto 20 de la lista. En los lugares siguientes, se encuentran Oscar "Colo" De Isasi, secretario gremial de ATE a nivel nacional y titular de la CTA Buenos Aires, en el puesto 23, y Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA y exdiputado, en el lugar 25. 

Hugo Ferreyra, dirigente platense, es uno de los nombres que integra la lista de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei. Ferreyra ocupa el puesto 27 de esta lista liberal que se presenta como una alternativa a los modelos económicos y políticos convencionales. 

El Frente de Izquierda - Unidad también incluye a dos jóvenes dirigentes de La Plata. Luana Simioni, en el puesto 10 en la lista y Franco Rapanelli en el lugar 25. Ambos, además, se postulan para el Concejo Deliberante de La Plata en las elecciones provinciales de septiembre, lo que les da una doble plataforma para mostrar su compromiso con la política local y nacional.

Finalmente, el partido Proyecto Sur, liderado por el exdiputado Ricardo Alfonsín, también tiene presencia platense en sus listas. Julia Larcamón, exconcejala de La Plata y figura vinculada al bruerismo, ocupa el puesto 6 en la lista.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Bajan las actualizaciones de alquileres en La Plata

Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre
Últimas noticias de Política y Economía

Revés para el Gobierno: la Justicia declaró inválido el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Suben la Bolsa, las acciones en Wall Street y los dólares en la previa de una licitación de deuda clave

Nuevos Aires presentó su lista de candidatos a senadores en CABA

Espert y los candidatos del kirchnerismo: "Son todos la misma mierda con distinto olor"
Deportes
Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Jugó en Gimnasia, Troglio lo sacó de Honduras y ayer arruinó la tarde de Estudiantes: la historia de Rodrigo Auzmendi
El Santos de Neymar perdió 6-0 como local, echaron al DT y suena un argentino para reemplazarlo
VIDEO. Estudiantes lo dejó escapar y dio un paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
Policiales
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo: le pegaron un balazo y zafó de milagro
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Espectáculos
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
Pampita y Martín Pepa ¡reconciliados! Las fotos que confirmarían la nueva apuesta por el amor
"Homo Argentum" se convirtió en el cuarto mejor estreno nacional: superó a Marvel y Jurassic Park 
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
Moria Casán celebró sus 79 años: la diva le dio la bienvenida a un nuevo año de vida y lo hizo fiel a su estilo
Información General
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla