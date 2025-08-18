Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales

La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
Las listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre ya están definidas, con un total de nueve dirigentes de La Plata que buscarán una banca en el Congreso. Uno por uno, quiénes son los platenses que competirán por las 35 bancas que se renuevan en la provincia de Buenos Aires.
Fernando Burlando, abogado de La Plata, encabeza la lista de Propuesta Federal, partido liderado por el ex intendente Julio Garro. Burlando busca captar el voto de quienes buscan una alternativa a las estructuras tradicionales de poder.
Aunque nació en Chivilcoy, Florencio Randazzo vive en La Plata desde hace años y ha decidido poner su nombre nuevamente en la arena política. Al frente de la lista de Provincias Unidas, comparte boleta con figuras como Margarita Stolbizer, del GEN, y Emilio Monzó, del Partido del Diálogo, quienes también participan de esta propuesta que intenta consolidarse como una tercera vía.
Fuerza Patria incluye a tres dirigentes platenses en su lista. Claudia Bernazza, quien fue diputada nacional hasta 2021, se ubica en el puesto 20 de la lista. En los lugares siguientes, se encuentran Oscar "Colo" De Isasi, secretario gremial de ATE a nivel nacional y titular de la CTA Buenos Aires, en el puesto 23, y Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA y exdiputado, en el lugar 25.
Hugo Ferreyra, dirigente platense, es uno de los nombres que integra la lista de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei. Ferreyra ocupa el puesto 27 de esta lista liberal que se presenta como una alternativa a los modelos económicos y políticos convencionales.
El Frente de Izquierda - Unidad también incluye a dos jóvenes dirigentes de La Plata. Luana Simioni, en el puesto 10 en la lista y Franco Rapanelli en el lugar 25. Ambos, además, se postulan para el Concejo Deliberante de La Plata en las elecciones provinciales de septiembre, lo que les da una doble plataforma para mostrar su compromiso con la política local y nacional.
Finalmente, el partido Proyecto Sur, liderado por el exdiputado Ricardo Alfonsín, también tiene presencia platense en sus listas. Julia Larcamón, exconcejala de La Plata y figura vinculada al bruerismo, ocupa el puesto 6 en la lista.
