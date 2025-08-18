La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad

Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales
Escuchar esta nota
El policía implicado en la muerte del joven ladrón de 16 años, que intentó asaltarlo en Los Hornos, recuperará la libertad tras su declaración. Según se pudo conocer, la Justicia entendió que no existen riesgos procesales y resolvió que el efectivo permanezca libre mientras avanza la investigación.
El hecho ocurrió en la noche de ayer, en la zona de 68 entre 135 y 136, cuando el agente de 29 años, que se desempeña en la Fuerza Barrial de Aproximación y se encontraba franco de servicio, circulaba en moto junto a su pareja. En ese momento fue interceptado por dos jóvenes armados que también se desplazaban en una motocicleta y que intentaron sustraerle el rodado.
En base a la versión del efectivo, se identificó como tal y respondió al ataque con su arma reglamentaria. Uno de los asaltantes recibió un disparo y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció poco después. Su cómplice logró escapar y es intensamente buscado por la Policía.
En el marco de la causa, el uniformado prestó una declaración informativa ante la fiscalía interviniente. En ese sentido, se conoció que aún no pesa una acusación formal en su contra, aunque los investigadores continúan con la recolección de pruebas, peritajes y testimonios para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el enfrentamiento.
La decisión judicial de otorgarle la libertad provisoria se apoyó en que el policía tiene domicilio fijo, se presentó voluntariamente a declarar y no se considera que exista riesgo de fuga. Mientras tanto, la instrucción penal seguirá adelante con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda del cómplice que logró escapar tras el intento de robo.
