La Comuna intensifica las tareas de limpieza en desagües pluviales, zanjas y cruces de calle

La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
Con más de 1500 agentes y 12 camiones vactor, el operativo también contempla la detección de ramas y objetos con riesgo de caída en la vía pública
Con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento del agua, la Comuna local reforzó las tareas de mantenimiento y prevención en desagües pluviales, zanjas y cruces de calle en el marco del nivel de alerta (NAR) ‘amarillo’ por lluvias y tormentas establecido para este martes.
Los operativos contaron con la intervención de 12 camiones desobstructores tipo vactor, que trabajaron en puntos neurálgicos como la avenida 520 entre 31 y 158 y la avenida 31 entre 520 y 32. También se realizaron tareas en los cruces de 28 entre 69 y 72, 71 entre 27 y 28 y 131 entre 80 y 85, además de en 13C y 461B.
Asimismo, se ejecutaron trabajos en calle 36 entre 5 y 4, continuando por 4 hasta 37, por 37 hasta 3, por 3 hasta 39, por 39 hasta 2 y finalmente por 2 hasta 40, descendiendo luego hasta 1, e intervenciones en 19 y 115, 7 y 530 y otras arterias definidas a partir de relevamientos de la Comuna.
Cabe destacar que estos camiones resultan fundamentales para limpiar y destapar conductos, sumideros y caños de cruce, ya que cuentan con una doble cisterna y dos mangueras: una que inyecta agua a presión y otra que succiona barro y residuos.
En paralelo a las tareas de desobstrucción, el Municipio desarrolla acciones preventivas en la vía pública que incluyen la inspección de ramas con riesgo de caída y la detección de elementos externos a las viviendas que puedan volarse.
Durante el NAR ‘amarillo’ por lluvias y tormentas, se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.
Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata
