Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas

La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
Momentos de tensión se vivieron en una zona de Melchor Romero, luego del choque de un camión contra una cabina de gas, que provocó una fuga. Ocurrió esta mañana en la intersección de avenida 520 y 167.
Según se indicó, operarios de Camuzzi se acercaron al lugar rápidamente para frenar la pérdida que mantuvo en alerta a todo el barrio. El camión, un Mercedes Benz, terminó impactando contra la cabina de gas luego de que el conductor perdiera el control por razones que son materia de investigación.
Los propios vecinos llamaron al 911 para dar cuenta de lo ocurrido momentos antes. Móviles del Comando de Patrullas de La Plata se acercaron al lugar e informaron a las autoridades para enviar apoyo especializado.
Los vecinos y frentistas fueron evacuados de manera preventiva por bomberos de Melchor Romero hasta la finalización de las tareas de los operarios de Camuzzi Gas Pampeana. El tránsito estuvo cortado en ese tramo durante las labores y el conductor del camión resultó ileso.
