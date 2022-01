VIDEO.- Desgarrador relato de la mamá de la policía degollada: "Tamara era una guerrera"

Un desgarrador relato hizo Marta, la madre de Tamara Gómez Coronel, la mujer policía que fue degollada esta madrugada en su vivienda de Melchor Romero (29), un caso que investiga la Justicia y que tiene como sospechoso a su ex pareja (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-1-3-6-35-0-horror-en-romero-asesinan-a-una-mujer-policia-de-un-cuchillazo-en-el-cuello-policiales). "Mi hija más chica escuchó un grito de ayuda muy bajito y cuando fue a ver qué pasaba la vio a Tamara con el cuello cortado y a mi yerno que seguía apuñalándola", comenzó diciendo la mujer en diálogo con eldia.com, visiblemente consternada. Y agregó que el acusado, identificado como Nelson Iván Teves (34), "quiso a apuñalar a mi otra hija también".

"Sospecho que mi hija dormía, porque tuvo guardia hasta la tarde. Estuvo merendando con la abuela y le dijo que se iba a dormir", contó. Sobre la relación que mantenía Tamara con Teves dijo que "él se estaba llevando sus cosas porque habían acordado que el primero de enero iba a dejar la casa. Yo no vivo con ellos pero sé que tenían problemas y siempre discutían por lo mismo ya que que él no hacía progreso en la casa. Ella siempre trabajaba pero él no hacía nada".

También resaltó que "nunca llegó a golpearla que yo sepa, pero siempre fue muy altanero, muy soberbio", al tiempo que destacó que el presunto asesino "se llevaba bien con toda la familia pero con Tamara tenía problemas de pareja".

LEA TAMBIÉN Horror en Romero: asesinan a una mujer policía de un cuchillazo en el cuello y detienen a su pareja

Respecto al espantoso momento que le tocó vivir esta madrugada Marta sostuvo que "trasladamos a Tamara al hospital, ya tenía poco pulso, y al rato nos avisaron que había fallecido". En tanto que confirmó que al momento del asesinato no se encontraba la hija que la víctima tuvo junto a su pareja, de 8 años: "La nena no estaba esa noche en la casa. La policía me dijo que fue todo premeditado, ya que él se llevó a la nena y sacó un cuchillo de la casa del hermano de él, que está cerca".

Por otro lado dijo que Teves tiene tres hijos más de otro matrimonio y que "los llamó para decirles que había matado a Tamara". El hombre se refugió en lo del hermano, que vive cerca del lugar de los hechos, y según el testimonio de la mujer "le dijo andá a entregarte. Se cambió la ropa y la remera ensangrentada y lo atraparon. La Policía secuestró el arma de mi hija, que es policía, y la ropa de él".

Por otro lado, relató que "estamos viendo cómo decirle a la hija de Tamara que su mamá murió porque decirle que el papá la mató es muy complicado". En tanto, manifestó que en el sitio del crimen "estaba otra de mis nietas, que vio a la tía ensangrentada y eso genera un trauma".

A la hora de describir a su hija, Marta la recordó como "una belleza de persona" y resaltó que "daba la vida por su hija, se volvía loca. Él (por Teves) le dijo a varias personas que lo había echado de la casa con la nena, y eso no pasó. Se desvivía por su hija, era una guerrera".

Una madrugada de terror se vivió hoy en Melchor Romero, donde se produjo un nuevo femicidio. Según las primeras informaciones que pudo recabar este diario, la víctima fatal -identificada como Tamara Gómez Coronel- pertenece a la fuerza policial y el atacante habría sido su pareja.

Todo sucedió cerca de las 2 de la mañana en 156 entre 529 y 530, donde por causas que se tratan de establecer la mujer terminó con un cuchillo en el cuello. El sospechoso ahora es investigado por la policía, que buscaba datos para intentar esclarecer qué ocurrió en esa vivienda y cuál fue el motivo que desencadenó la agresión mortal.

Según el reporte policial al que accedió EL DIA, se indica que una vez que llegaron los efectivos dieron cuenta de la grave herida que había sufrido la víctima, por lo que fue trasladada al Hospital de Romero. Aunque pese a los esfuerzos de los médicos no pudieron salvarle la vida. Además se informó que el hombre se habría dado a la fuga en un VW Polo de color azul y tras un rastrillaje por la zona fue aprehendido en 170 y 517, donde también se procedió a secuestrar el vehículo en el domicilio de su hermano, en 177 y 526.

Según pudo saber este diario, la pareja se había separado recientemente "de común acuerdo" y el hombre se encontraba retirando sus pertenencias del hogar que compartieron. Fue ahí que por causas que se analizan, el acusado "la atacó y la degolló", según precisaron fuentes calificadas. Además, la agresión se habría producido mientras ella dormía porque "había estado de guardia".

Gómez Coronel, de 29 años, tenía una hija de 8, fruto de su relación con el presunto asesino, quien quedó detenido en la comisaria 14 de Romero.