VIDEO. Un pequeño fanático: un nene se hizo viral por no poder ir a la cancha y explotó de la bronca

Pese a los motivos que le dio su mamá sobre su ausencia, el fanático de la pelota y del equipo de Parque Patricios, se enojó igual. "Papá tuvo que ir al doctor, por eso no llegaron. Traeme (el control remoto) que pongo la previa", le dice en el video. El nene, visiblemente ofuscado, le contestó: "No quiero, no quiero. Ya estoy podrido con Huracán".

Su madre le preguntó que tenía que ver eso con la previa del partido. “Yo quiero ir a la cancha. ¿Qué me importa esto de los policías? Yo pienso siempre en Huracán y no voy a la cancha”

Por último, se le ofreció mirar el encuentro por televisión, aunque el menor le dijo que no quería ver el partido. "Bueno, vamos a ver los dibujitos", concluyó.