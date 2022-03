“Mesa judicial”: declaró el primer exfuncionario

El exministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante rechazó ayer haber cometido delitos y aseguró que no sabía de qué se trataba la reunión a la que acudió en 2017 convocado por su colega, el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, en la que se trazaron posibles estrategias judiciales para utilizar contra dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata.

El primero de los exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal en concurrir a indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak se negó a responder preguntas y como todo acto de defensa presentó un escrito de 37 páginas, en el que negó las acusaciones y se despegó de los demás imputados en la causa.

El exministro afirmó que al ser invitado a la reunión celebrada en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017 no tenía conocimiento del tema a tratar y que no intervino activamente del encuentro, en el que, narró, los empresarios expusieron su situación con la Uocra La Plata y que “jamás tuve injerencia funcional ni personal en ninguno de los procesos penales seguidos contra los querellantes y damnificados”. “Sólo debo responder por mi presencia”, aseguró, y afirmó no haber tenido conocimiento de que el encuentro estaba siendo grabado. Al mismo tiempo, afirmó que, por haber sido ilegalmente obtenida, la grabación no constituye una prueba válida.

El exministro insistió en que al llegar al encuentro al que fue convocado, desconocía los motivos de la reunión y que sólo conocía al extitular de Trabajo Marcelo Villegas y al intendente Julio Garro.

Sin embargo, explicó que, por lo que escuchó durante el encuentro, éste se desarrollaba “para escuchar el problema de los empresarios (por la presunta coacción de la Uocra La Plata) y transmitirles la voluntad política del gobierno de no aceptar esas prácticas y poner a disposición todas las herramientas legales del Estado” para “asegurar el desarrollo de sus actividades de forma regular y los derechos y garantías que asisten a las víctimas”.

En ese sentido, y a través del escrito que Gigante presentó ante el juez, solicitó su sobreseimiento por afirmar que no incurrió en ningún delito de los que se le acusa, luego de la denuncia realizada por la titular de la AFI Graciela Caamaño, por la presunta incitación a denunciar a dirigentes sindicales de la oposición durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Gigante abrió esta semana de indagatorias de exfuncionarios, que seguirá con las declaración de Adrián Grassi, Villegas, Garro y el senador provincial Juan Pablo Allan.