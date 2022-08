Denuncian demora en el pago de sueldos a trabajadores

La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Yanina Lamberti, presentó ayer en el deliberativo local un proyecto que apunta a que el Ejecutivo municipal “regularice” la situación de los trabajadores del programa “Envión”, un proyecto social que se desarrolla con fondos provinciales y ejecuta la Comuna.

Según indicó la edil, los empleados abocados a estas tareas registran montos adeudados en sus salarios desde mayo, partidas que, afirmó, “el gobierno bonaerense transfirió y corresponde a la Comuna pagar”.

Y aseguró que “en el último período no sólo no se ha dado el aumento de 12.000 pesos por mes dispuesto por la Provincia desde mayo, sino que hace tres meses que no cobran los sueldos los trabajadores del programa”.

Además, Lamberti reclamó en su presentación que la Municipalidad “ponga en funcionamiento la totalidad de las sedes del Programa, mejore las condiciones edilicias de las existentes, complete los equipos técnicos y brinde el desayuno, merienda o almuerzo destinados a los beneficiarios”.

La concejal peronista afirmó que existe un deterioro en la implementación del programa Envión, destinado a la inclusión social de jóvenes de entre 12 y 21 años. Puntualmente, denunció que no están funcionando todas las sedes abocadas al plan y que las condiciones edilicias de las que sí funcionan son “malas”, debido a “los vidrios rotos, la humedad y la falta de calefacción en los lugares.

Y afirmó que “los equipos técnicos que deben abocarse a los chicos se han reducido notablemente y que las condiciones laborales son de suma precariedad, con ausencia de coordinación que persiga objetivos comunes”.