Sociedad violenta: vivir a las piñas y patadas, un clásico de cada fin de semana

Una imagen simbólica. Fernando Báez sosa y el reclamo de justicia, que no es otra cosa que la aplicación de la máxima pena para los acusados / télam

En Argentina, la falta de valores explica en buena medida los problemas de la sociedad actual. Asociada a otras carencias, como por ejemplo una educación de calidad, el país transita por la peligrosa senda del “vale todo”, donde el desapego a las normas y, a los comportamientos civilizados, ponen en riesgo el derecho más trascendental, que es el de la vida humana.

De otra forma no se explica cómo, en momentos en que se desarrolla el juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, todos los fines de semana se asista a espectáculos bochornosos de jóvenes a las trompadas, fuera de sí, y pateándose las cabezas.

¿Acaso no hay empatía, no hay sensibilidad, no hay respeto?

Es como si se tratara de una regresión a la ley del más fuerte, a los códigos de un estado de barbarie y salvajismo, donde no existe otra cosa que el imponerse a como dé lugar. No importan las formas ni los riesgos.

En ese contexto, se dice que el proceso que se ventila en Dolores puede marcar un antes y un después. Convertirse en una especie de leading case, que fije los cimientos de una nueva era, en la que esté bien en claro que el actuar de manera violenta tiene consecuencias penales. Y de las graves. Como es el caso de los ocho acusados que hoy están sentados en el banquillo de los acusados, los cuales, con apenas una veintena de años, podrían quedar presos hasta casi los 60.

Sin embargo, los incidentes se repiten con una frecuencia aterradora y, lo peor, siempre hay alguien que se encarga de registrarlo con un teléfono celular, para después levantar el video a través de las redes sociales y así ganar seguidores. Como si la víctima de una golpiza no importara nada ni a nadie. Eso queda en un segundo plano.

Seguramente, los excesos con el alcohol y las drogas tienen una implicancia directa en esta situación de descontrol.

También el rol de las fuerzas de seguridad y la falta de prevención en torno de los boliches, las fiestas o los eventos masivos, ya que se sabe que, por lo general, se pueden producir disturbios y nadie los evita.

El domingo pasado, en Jesús María, Córdoba, en los alrededores de la tradicional doma, una patota de unas 20 personas de ambos sexos quedó involucrada en la fatal agresión a un chico de 16 años, al que le quitaron la vida con un botellazo en la cabeza. Fue para robarle una gorra.

Si bien, por ahora, solo quedó un menor de 15 vinculado en el homicidio, a sabiendas de su inimputabilidad, hubo una turba exacerbada que se la agarró con un pobre pibe, que fue identificado como Agustín Ávila.

El sindicado como autor de la agresión fatal, había posteado poco antes una imagen con un rifle: “Si bajan a uno, nos van a tener que bajar a todos”.

Al margen de que aún se desconoce la relación entre esa publicación y, el blanco del homicidio, ¿nadie se percató de ese potencial desastre?

En La Falda, en esa misma provincia, un joven y su novia recibieron una andanada de trompadas y patadas en la puerta de un boliche, pero él se llevó la peor parte, ya que tuvo que ser internado.

Al día siguiente, en Lanús, un chico denunció haber sido ferozmente golpeado por patovicas de un local bailable, porque se sacó la remera.

Según explicó, tras la primera trompada, otros custodios lo arrastraron hacia un costado, donde siguieron los maltratos.

“Yo estaba tirado en el piso cubriéndome como podía la cabeza y les pedía por favor que paren que me iban a matar”, expresó.

“Es increíble que hoy los ojos de todo nuestro país estén siguiendo el caso de Fernando Báez Sosa y aún estos abusos de poder en patota siguen ocurriendo sin tener conciencia que pueden acabar con la vida de un pibe de 21 años, que simplemente salía a festejar su cumpleaños”, indicó desde su cuenta de Instagram.

En General Villegas, por su parte, un joven llamado Lucas Sánchez quedó inconsciente luego de sufrir una agresión brutal.

“No sé qué me pasó, no pude contenerme”, aseguró el atacante, quien además dijo que se sentía arrepentido por todo lo ocurrido.

En Cañuelas, Demian Páez, vecino de Virrey del Pino, quedó nocaut cuando lo cruzó un grupo de unos 10 violentos.

El joven esperaba un remís para volver a su domicilio y le pegaron sin parar. Además, sin motivo alguno.

Fue un automovilista quien lo vio tirado en el piso, sin moverse, el que lo llevó hasta el Hospital Marzetti, aunque, según denunció, no lo quisieron atender ante la aparente excusa de que “están cansados de atender borrachos”.

Demian, producto del ataque, perdió varias piezas dentarias y relató que, cuando vio que se le venían encima, pensó en Fernando Báez Sosa.

QUÉ PASA EN LA PLATA

En la Ciudad, también hay episodios de violencia en las calles, aunque la particular época del año parece haber calmado un poco los ánimos.

Se trata del período de vacaciones más fuerte, donde la juventud suele migrar hacia otros puntos turísticos del país, que son los lugares en los que, en definitiva, se ponen de manifiesto esas conductas cargadas de excesos y, también de desinterés, por las consecuencias de sus actos.