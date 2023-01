Zaid Romero: “Estaba entusiasmado y cuando me llamó Balbo no lo dudé”

Enviado especial a Montevideo

Terminó el almuerzo del plantel de Estudiantes. Los mas jóvenes suben a sus habitaciones y otros aprovechan para caminar por la rambla frente a la playa Pocitos. Los más experimentados toman agua y un café en el bar que tiene vista al Río. Mariano Andújar, Mauro Boselli, Emmanuel Más, José Sosa y Fernando Zuqui están sentados en una mesa y, casi pidiendo permiso, llega Zaid Romero, para una nota con este medio. Tímido y educado a la vez, el mendocino sube hasta un salón donde hay dos sillones y un par de mesas. Saluda, se sienta y comienza a contar sus emociones por esta experiencia con la camiseta de Estudiantes, que la estaba esperando desde hacía un largo tiempo.

-¿Cómo fueron tus primeras semanas en Estudiantes, qué tipo de plantel te encontraste?

-Me fui adaptando poco a poco. Los chicos me dieron una buena imagen suya. Los más grandes me explicaron cómo se maneja el Club y la verdad que es fantástico. Tanto a mí como a los otros refuerzos nos hicieron sentir uno más del grupo.

-¿Balbo tuvo mucho que ver con tu llegada?

-Sí, el Profe me llamó y por eso mucho no lo dudé. Ya me quisiera Estudiantes era un montón, pero que encima me llamara el técnico hizo que no lo dudara ni un segundo. Me tiré por eso de cabeza.

-¿Te adaptás mejor como central o podés jugar de marcador de punta izquierdo?

-Donde diga el técnico será, pero sí me siento más cómodo como central. Algunas veces jugué por las bandas y no tengo problema. De central me siento mejor con línea de cuatro jugadores.

-¿Cómo te sentiste en el partido del jueves porque se vieron algunos desacoples defensivos?

-Fue uno de los primeros partidos es lógico que se puedan cometer algunos errores. Principalmente creo que nos equivocamos al querer seguir adelantando las líneas después de ponernos 2-0 tan rápido. Pero son amistosos y son cosas para aprender. En mi caso me estoy conociendo con los compañeros. Más allá de eso nos sentimos bien y por momentos lo ví muy bien al equipo.

-Se vio en los amistosos que tenés una actitud de querer buscar el arco rival...

-Sí, siempre fui así. Mi trabajo es defender todas las pelotas pero no solamente yo sino todos tenemos la libertad de buscar el arco si vemos la posibilidad. Me gusta rematar desde afuera cuando la recupero y creo que es la mejor opción.

-¿Cómo te sentís en el juego aéreo? ¿Te sentís más cómodo en defensa que en ataque?

-Tenés que ser completo, pero soy realista que todavía tengo cosas para mejorar y mucho más con la altura que tengo. Me siento fuerte pero creo que todavía debo dar mucho más en ese aspecto y ojalá pueda seguir creciendo. Y estamos trabajando para lograrlo en las dos áreas.

-¿Cuáles son las expectativas personales y colectivas para esta temporada?

- Hay muchas mías y grupales, por supuesto, que son las más importantes. Esto es otra cosa porque el fútbol argentino se vive de otra manera y tengo una chance inmejorable en este Club muy lindo e importante. En Liga de Quito nos hacíamos fuertes con la altura, acá lo seremos con el apoyo de nuestra gente. Tengo mucha ansiedad por jugar en nuestra cancha porque siempre lo vi por tele y todavía no la conozco.

-Todos los jugadores argentinos tratan de salir por un tema económico, ¿por qué volver ante la chance de ir a otra liga?

-Tengo un desafío futbolístico más que económico. Me tocó irme a otro país como Ecuador pero siempre quise jugar y sentir bien el fútbol argentino. En Godoy Cruz no me tocó mucho por eso el desafío de venir a Estudiantes es importante.

-¿Enfrentaste a Estudiantes jugando para Godoy Cruz?

-Sí, pero no me tocó jugar. Fue en Mendoza y estuve en el banco de los suplentes. Ni siquiera así pude conocer la cancha, tengo mucha ansiedad y expectativa de conocerla.

-¿Qué jugadores del plantel te sorprendieron más?

-Hay muy buen material en Estudiantes. Hay chicos que tienen una técnica increíble. Además de los de experiencia hay juveniles con mucho potencial. Boselli, Sosa, Rollheisser, Piatti y Orosco son los que más me sorprendieron en los entrenamientos. Cuando estoy en su equipo es un alivio cuando los veo atacar...

“Todavía tengo cosas para mejorar en la pelota parada. Tengo que sacar más provecho de mi altura”