Se escondió 22 años en la selva por un femicidio y pidió la prescripción de la causa: irá preso

En 2000, doce años antes de que el femicidio sea considerado como una figura jurídica, Ramón Ángel Abregú asesinó a balazos a su mujer embarazada. Ocurrió en una clínica de Tierra del Fuego.

Al año siguiente se lo condenó a 20 años de cárcel pero escapó durante 22 años. Apareció hace una semana en la provincia del sur argentino y pidió la prescripción de la causa pero la Justicia se lo rechazó.

Ahora, después de 22 años, deberá cumplir los 20 años de cárcel a los que se lo condenó. No se descarta que se revise la causa y sumen agravantes que en ese momento no regían, como el femicidio y su escape para evadir la pena.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, Tierra del Fuego, lo determinó así luego del dictamen del fiscal mayor, Martín Bramatti.

A la causa por homicidio se le agregará la evasión al servicio penitenciario, según lo resolvió el juez Eduardo López y el juez Juan José Varela.

El criminal quedó a disposición de la Justicia inmediatamente después del crimen. Ahora, con 70 años y en compañía de su abogado defensor Alejandro de la Riva, pidió la “prescripción del caso”.

El rechazo de los jueces se argumentó en que al momento de que escapó, la condena no estaba firme. Primero, el Superior Tribunal de Justicia tenía que pronunciarse y desde ahí, ser notificado. Al profugarse, la condena no comenzó su cuenta regresiva y no pudo haber prescripto.

Así, ahora además de cumplir la condena por homicidio, deberá ser juzgado por fugarse: "La fuga de Abregú impidió que se le notificara del rechazo de recursos y se carece, en consecuencia, de sentencia firme: la evasión interrumpió los actos procesales por ambos hechos: el homicidio y la fuga".

El crimen

El asesinato de Eva Azulina Falcón, el 23 de enero de 2000, fue transitando su embarazo. Se encontraba en la clínica Cemep en ese momento de morir.

Si bien estaban separados, días antes del crimen Abregú se había acercado nuevamente con intenciones de una supuesta reconciliación. El día del asesinato, llegó a la casa de Falcón y la atacó con un arma 9 mm.

Con un embarazo de siete meses y heridas de consideración, llegó al sanatorio. Abregú la siguió y le disparó cuatro veces más, quitándole la vida.

Fue detenido y escapó luego de la sentencia que no estaba firme, hacia Chile. Pasó controles policiales y la frontera, nadie lo descubrió.

En todo este tiempo, se escondió en la selva del Chaco salteño. Volvió a Tierra del Fuego, nuevamente sin ser interceptado por la policía.

Se presentó el 15 de octubre en el Tribunal de Juicio en lo Criminal, de Río Grande, para solicitar la prescripción.