Si percibís algunas de estas cosas, podrías estar a punto de ser estafado

Los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para robar dinero a través de internet, pero la mayoría de los usuarios desconoce sus métodos y las modalidades de estafas y fraudes en linea más habituales, así como las señales reveladoras de que están en riesgo o a punto de ser estafados, según advierten los especialistas en ciberseguridad.

Las estafas en línea se convirtieron en una epidemia mundial, y en 2021 tuvieron su punto culminante, al punto que se registraron -debido a este tipo de delitos- 293 millones de denuncias y se perdieran 55.300 millones de dólares en todo el mundo, según un informe de la organización Global Anti-Scam Alliance (GASA), dedicada a brindar asesoramiento a personas para evitar que sean estafadas en línea.

Las estafas online son actualmente el tipo de delito más denunciado en países como EE UU, México, Suecia, Rusia, Singapur, Bélgica, Francia, Israel y el Reino Unido, según el informe “The Global State of Scams - 2022 Report”, de GASA, que incluye 48 países. Y tiene cada vez más impacto en Argentina.

En España, un exponente más de lo que sucede en muchos países, el 86% de los consumidores ha notado en el último año un aumento de los fraudes y estafas en línea, ya sea por haberlo sufrido en primera persona o conocer a alguna víctima de este tipo de delito, según una investigación encargada por la app financiera Revolut y efectuada por Dynata.

Vulnerabilidad

Los consumidores se sienten más vulnerables a ser estafados a través de SMS fraudulentos, compras online, falsas llamadas telefónicas y, en menor medida, a través de apps y webs de citas, según la investigación de Revolut.

No obstante, solo el 16% de los consumidores se siente confiado en su capacidad general para detectar y evitar una estafa, y un tercio confiesa que no está preparado para reaccionar si sufriera un fraude o estafa, y no sabría qué hacer o quién podría ayudarlo en esa situación, según esta misma fuente.

Además, dos de cada diez consumidores probablemente pasarían por alto las señales de un anuncio falso en las redes sociales.

Aaron Elliott-Gross, director de Fraude y Delitos Financieros de Revolut, describe las principales señales reveladoras de que una personas está a punto de ser estafada en línea, y explica que aquellos interesados en conocer más herramientas y técnicas para mantener su dinero seguro, disponen de un curso gratuitos en la web para capacitarse y saber más sobre el tema.

ESTAFAS EN LAS COMPRAS

- Ofertas demasiado buenas para ser verdad: tener cuidado con las ofertas o precios que parecen bajos de manera irreal, especialmente de artículos muy demandados. Los estafadores suelen atraer a sus víctimas con propuestas demasiado buenas para ser verdad.

- Métodos de pago no seguros: si el vendedor insiste en utilizar métodos de pago, como transferencias bancarias, criptomonedas o tarjetas de regalo, es una señal de alarma. Los vendedores legítimos suelen ofrecer opciones de pago seguras.

- Historial limitado del vendedor: tomar nota si el vendedor tiene reseñas limitadas o un historial corto en la plataforma online. Los estafadores suelen crear cuentas nuevas para realizar transacciones fraudulentas.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

- Mensajes inusuales solicitando información personal: desconfiar de los mensajes inusuales que piden que hagas clic en enlaces y proporciones información personal. Los estafadores utilizan la suplantación de identidad para engañarte y hacerte revelar datos confidenciales.

- Llamadas inesperadas: si recibís una llamada de una organización de confianza que no esperabas, es importante tener cuidado. Los estafadores pueden parecer creíbles y tranquilizadores, pero pueden presionarte para que actúes con rapidez.

- Peticiones urgentes de ayuda: si recibís mensajes inesperados de amigos o seres queridos solicitando dinero de manera urgente, especialmente desde números o cuentas desconocidos, verificá su identidad antes de emprender cualquier acción.

ESTAFAS DE TRABAJO E INVERSIÓN

- Oportunidades de trabajo desde casa: es clave ser escéptico ante las ofertas de trabajo desde casa que prometen grandes recompensas con un horario limitado, sobre todo si proceden de contactos no solicitados o anuncios de empleo dudosos.

- Ganancias demasiado buenas para ser verdad: las estafas relacionadas con inversiones suelen prometer dinero fácil y exigen que realices pagos o inversiones para retirar tus ganancias. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.

- Gestores de inversiones demasiado interesados: tener cuidado con los gestores de inversiones que se pongan en contacto con vos a través de aplicaciones de mensajería y te presionen para que muevas tu dinero a su plataforma precipitadamente. Investigá siempre y consultá con personas de confianza antes de transferir fondos.

Los especialistas también aconsejan consultar con fuentes de confianza, antes de enviar dinero para inversiones, por ejemplo, con tu asesor financiero, amigos y familiares de confianza. Y advierten que es clave no tomar decisiones financieras de manera apresurada o cuando estés bajo presión, además de que es muy importante asegurarse siempre de investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión.

