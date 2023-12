Kicillof pone en la cancha a su nuevo gabinete y hace jurar a sus ministros

El gobernador Axel Kicillof tomará juramento a sus ministros hoy a las 11, en un acto en la sala Ginastera del Teatro Argentino, para iniciar formalmente su segundo mandato consecutivo en la provincia.

El fin de semana el mandatario dio a conocer los nombres de los funcionarios que integrarán su gabinete para el segundo mandato, donde logró contener a todos los sectores que integran Unión por la Patria (UxP) pero también fortaleció a los dirigentes de máxima confianza.

Tras decidir la eliminación de la Jefatura de Gabinete, el gobernador ungirá hoy a Carlos Bianco como ministro de Gobierno, un espacio que volverá a cobrar relevancia política, mientras que Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva jefa de Asesores del Gobernador.

Además, el economista sumará al equipo al ex ministro de Obras Públicas nacional Gabriel Katopodis en Infraestructura; al ex secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, en Justicia y Derechos Humanos, y a la ex ministra de Economía nacional Silvina Batakis en la cartera de Hábitat.

El gobernador ratificó en sus cargos a sus colaboradores más estrechos: Jésica Rey (Comunicación Pública), Pablo López (Economía), Augusto Costa (Producción), Cristian Girard (ARBA), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Agustina Vila (Secretaría General).

En tanto, Andrés Larroque seguirá al frente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, mientras que Nicolás Kreplak hará lo propio en Salud, Walter Correa en Trabajo y Alberto Sileoni en la Dirección General de Cultura y Educación.

Al frente del Ministerio de Seguridad estará Javier Alonso, mientras que el senador electo Sergio Berni ocupará el rol de rector del Instituto Universitario Juan Vucetich.

A la vez, Daniela Vilar tendrá a su cargo el Ministerio de Ambiente, Jorge D’Onofrio el de Transporte, Estela Díaz el de Mujeres, Florencia Saintout seguirá al frente del Instituto Cultural y Juan Cuattromo continuará como presidente del Banco Provincia.