Siguen los reclamos por falta de agua en La Plata: vecinos afirman vivir "un infierno"

Distintos barrios de La Plata se encuentran afectados por la falta de servicio de agua, que lleva ya varias horas. Las altas temperaturas durante todo enero y gran parte de lo que va de febrero, sin dudas es una preocupación.

"No nos podemos bañar", "No sale ni para lavarnos los dientes", "No podemos lavar la ropa", son solo algunas de las frases que se repiten una y otra vez entre los vecinos que envían sus inquietudes al WhatsApp de EL DÍA (+221- 4779896).

Como es el caso por ejemplo, en la zona de Parque Saavedra, mas precisamente en calle 69 y 20, donde afirmaron que no hay presión de agua y están viviendo un "verdadero infierno".

En La Loma pasa algo muy similar, donde en calle 45 entre 30 y 31 y en otra vivienda de 29 entre 42 y 43, donde confirmaron que "no sale ni una gota".

También ocurre en Gonnet, en 489 entre 15 y 15 bis, donde según remarcan, hay varias viviendas en la misma situación y se torna "desesperante".

En Los Hornos también ocurren numerosas quejas, sobre todo en la zona de calle 52 y 133, donde aseguraron que de agua, "sale un hilito".