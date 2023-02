China anunció que prepara una "iniciativa de paz" para poner fin a la guerra en Ucrania

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, anunció hoy que China está ultimando los preparativos de una "iniciativa de paz" para poner fin a la guerra en Ucrania, en un esfuerzo para despejar el aparente "retorno a la mentalidad de la Guerra Fría" que reina entre las superpotencias mundiales.



"La confianza entre las grandes potencias mundiales está flaqueando", declaró Wang en su comparecencia durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, la primera que realiza un alto diplomático chino en el foro desde el estallido de la pandemia de coronavirus.



"China presentará un documento con su posición sobre la solución política de la cuestión ucraniana", informó Wang, según la agencia de noticias Sputnik.



"En el documento repetiremos las propuestas del presidente de China, Xi Jinping, que incluyen el respeto de la soberanía e integridad territorial, los objetivos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como la necesidad de tomar en serio las preocupaciones legítimas de seguridad y apoyar todos los esfuerzos para facilitar una solución pacífica de la crisis", detalló el funcionario.



De acuerdo con el ministro, en el texto se reiterará la tesis sobre imposibilidad de ganar las guerras nucleares y también llamará a oponerse a los ataques contra las instalaciones atómicas para prevenir una catástrofe.



"Debemos actuar juntos contra el uso de armas químicas y biológicas en cualquier circunstancia. Nuestros esfuerzos por promover la paz continuarán", recalcó.



Wang afirmó que China, que rechazó la invasión rusa pero no respaldó abiertamente las sanciones contra el Kremlin, estará siempre del lado "de la paz y del diálogo" con vistas a un "acuerdo político de la crisis en Ucrania".



"Los principios de la carta de Naciones Unidas es algo que debemos defender", destacó Wang, según declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Europa Press.



Asimismo, el alto funcionario señaló que China espera que Alemania juegue un papel constructivo en el proceso, dado que ambos son Estados independientes que "comparten la responsabilidad de mantener la paz global y hacer frente a los desafíos mundiales".



"Quizás haya fuerzas que no quieren que se celebraren negociaciones de paz, pues no se preocupan por la vida y las muertes de los ucranianos, así como tampoco les preocupan los daños a Europa, pueden tener objetivos estratégicos más importantes que Ucrania", expresó.