Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Efemérides. Un día como hoy

Reinhold Andreas Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible

Fue el primer ser humano en escalar las 14 montañas que superan los 8.000 metros sin oxígeno suplementario. Sus desafíos y una vida al filo de la muerte para demostrar que la verdadera cima está en atreverse a soñar con lo imposible

Reinhold Andreas Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
17 de Septiembre de 2025 | 08:27

Escuchar esta nota

Hace 82 años, más precisamente el 17 de septiembre de 1944, nació en Bresanona, en el Tirol italiano, un hombre destinado a cambiar para siempre la historia del alpinismo: Reinhold Andreas Messner. Conocido como el “mesías de la montaña”, su vida estuvo marcada por la búsqueda incesante de los límites humanos y la obsesión por conquistar las cumbres más altas del planeta de la forma más pura posible: sin oxígeno artificial, sin excesiva asistencia y en conexión directa con la naturaleza.

Criado en el Tirol del Sur, Messner creció rodeado de montañas. Desde niño aprendió a escalar con su padre, y muy pronto las paredes alpinas se convirtieron en su terreno de juego y desafío. Lo que para otros era un pasatiempo, para él se transformó en un destino inevitable.

Con el paso de los años, esa pasión se transformó en una filosofía: subir lo más alto con lo mínimo posible, confiando únicamente en su cuerpo, en su resistencia y en su voluntad.

El primer hombre en conquistar los 14 ochomiles sin oxígeno

Su nombre quedó grabado en la historia del montañismo al convertirse en el primer ser humano en escalar las 14 montañas del mundo que superan los 8.000 metros sin oxígeno suplementario. Una hazaña que no solo exigió técnica, sino también una capacidad de sufrimiento y adaptación que pocos han podido igualar.

Cada cumbre conquistada era una batalla contra la falta de aire, el frío extremo y la soledad. Pero Messner no buscaba solo la gloria: perseguía una manera diferente de relacionarse con la montaña, lejos de las expediciones masivas y con un estilo ligero, directo y audaz.

Nanga Parbat: la montaña de la vida y la tragedia

Uno de los capítulos más intensos de su carrera fue en el Nanga Parbat, en Pakistán. En 1970, junto a su hermano Günther, logró abrir la temida cara Rupal, considerada la pared vertical más grande del planeta, con 4.500 metros de desnivel. La expedición, sin embargo, terminó en tragedia: Günther perdió la vida durante el descenso por la vertiente Diamir.

El dolor no frenó a Messner. Años más tarde regresó en solitario al Nanga Parbat y lo escaló sin oxígeno, como si buscara reconciliarse con la montaña que le había arrebatado a su hermano.

Everest: el punto de no retorno

En 1978, Messner y el austríaco Peter Habeler cambiaron la historia del alpinismo al convertirse en los primeros en alcanzar la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Muchos científicos de la época sostenían que esa hazaña era biológicamente imposible. Sin embargo, ambos lo lograron, desafiando no solo la montaña, sino también a la ciencia.

Dos años después, en 1980, Messner llevó aún más lejos esa frontera: subió nuevamente al Everest sin oxígeno, pero esta vez en solitario, enfrentando las duras condiciones del Himalaya con la única compañía de su propia voluntad. Fue un hito que lo consolidó como leyenda.

Un legado que trasciende las cumbres

Messner no solo es célebre por sus conquistas, sino también por su manera de entender el alpinismo. Defendió siempre el estilo alpino, es decir, expediciones ligeras, rápidas y sin excesiva infraestructura, a diferencia del “estilo expedicionario” tradicional. Su enfoque influyó en generaciones de montañistas y cambió la manera en que se conciben las grandes ascensiones.

Además, ha escrito numerosos libros, fundado museos dedicados a la cultura de la montaña y promovido la conservación de los ecosistemas de altura. También recibió distinciones internacionales como el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Reinhold Messner hoy: inspiración para la humanidad

A sus 82 años, Messner sigue siendo un referente no solo del alpinismo, sino de la superación personal. Su vida demuestra que los límites no son más que una frontera mental y que la verdadera cima está en atreverse a soñar con lo imposible.

Su historia inspira a montañistas, deportistas y aventureros de todo el mundo, pero también a quienes, desde cualquier lugar, enfrentan sus propias “montañas” cotidianas.

