Berni se cruzó con dos de los colectiveros que le pegaron

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló en radio con dos de los acusados de haberlo golpeado la semana pasada y que fueron detenidos precisamente por ese hecho.

Se trata de los choferes Jorge Galiano y Jorge Zerdá, acusados de haberle pegado a Berni cuando el funcionario provincial se acercó a la protesta que colectiveros realizaban en la Avenida General Paz y Ruta 3 por el asesinato de Daniel Barrientos.

"Le quiero pedir de corazón mil disculpas, estoy a disposición de lo que usted o la Justicia necesiten. En ningún momento me voy a esconder", comenzó diciendo Galiano en Radio Mitre. "Le pido disculpas en nombre mío, de mi familia y de mis compañeros de trabajo", continuó Galiano, que tenía una remera azul al momento de aplicarle una trompada en el rostro a Berni, agresión que fue captada por un fotógrafo.

Y agregó: "Quiero que todo el mundo sepa que estas cosas no pueden volver a pasar. Yo quiero un país tranquilo, que mis hijos puedan caminar por la calle en paz. Entonces quiero extender mi mano y pedir disculpas".

Berni agradeció el pedido de disculpas que definió como "un acto sincero". "Nunca hice la denuncia porque entiendo la situación. Cada vez que matan a un bonaerense, siento la obligación yo de disculparme ante los 17 millones de vecinos que nos confían el trabajo todos los días en una provincia que lamentablemente matan a dos personas todas las noches".

A continuación fue el turno de Zerdá, el otro chofer detenido acusado de pegarle a Berni, quien aseguró que "yo también me pongo en la posición del ministro. El sistema de violencia cambión un montón y fue un momento de euforia, me sumé al tumulto y quedé mal. No somos violentos, sinceramente ministro le pido disculpas". Berni agradeció nuevamente el pedido de disculpas y aseguró que continuará trabajando en la calle: "Nunca voy a esconderme atrás de los escritorios ni voy a gobernar por Twitter".

Finalmente, respecto a las versiones de que podría dar un paso al costado tras los incidentes de la semana pasada, Berni aseguró que "voy a estar hasta el último día que el gobernador crea que tengo que estar. Mientras tanto voy a trabajar hasta el 10 de diciembre en esta temática que a veces pareciera que no tiene solución y que todos los días se agrava, pero yo estoy convencido".