Una consultora vaticina una corrida contra el peso si crecen las chances de Milei

Los encuestadores dan cada vez más arriba las chances de que Javier Milei sea un jugador decisivo en estas elecciones. De hecho, algunos especulan con que podría ser ya no el “tercero en discordia” sino que ocuparía un segundo lugar y podría llegar a un balotaje.

Parte central de los lineamientos económicos del libertario es cerrar el Banco Central y dolarizar totalmente la economía.

Si bien hay algunos economistas que predican esto, como Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky (autores de un libro donde proponen esto) o Carlos Rodríguez (quien suena como futuro ministro de Hacienda de Milei), la gran mayoría cataloga esta idea como “inviable”.

Uno de ellos, es la consultora 1816, de dos ex Banco Mariva, que suelen asesorar a entidades financieras de la City, fondos comunes y demás jugadores importantes del mercado.

“Si el mercado percibe que Milei tiene alguna chance de gobernar o de influir en las decisiones de una futura administración de JxC (¿con Patricia Bullrich?), lo más probable es que veamos una corrida contra el peso”, dice el último informe “especial” de 1816 exclusivamente sobre el plan dolarizador del candidato libertario.

“Profecía autocumplida”

“Hasta podría generarse una suerte de profecía autocumplida: que los tenedores de pesos teman una dolarización y al intentar deshacerse de sus tenencias, se generen las condiciones para una dolarización vía una licuación masiva de los stocks”, explican.

Para 1816, se puede dolarizar con el plan que propone Milei solo con el mercado internacional confiando mucho con el plan del nuevo Gobierno (es decir, con un incremento significativo en las paridades de los bonos en dólares pese a duplicar el stock de títulos en circulación), con un shock inflacionario (que permita licuar los stocks de pesos) y/o con una reestructuración de las Leliq (para reducir los pasivos del Banco Central).

Otro aspecto que se subraya en el informe es lo difícil de dolarizar para una economía que, precisamente, no tiene dólares. Los economistas de 1816 calculan que hoy la base monetaria es de $ 5,4 billones, que al CCL actual de 400 son US$ 13.500 millones.

Argentina cuenta con apenas US$ 1.800 millones de reservas netas, por lo que necesitaría conseguir otros US$ 11.700 millones para poder rescatar la base, si quisiera dolarizar hoy. El número no parece gigante: el inconveniente principal es que el pasivo del Banco Central no es solo la base, sino también las Leliq y los pases, que suman $ 12,5 billones, más del doble de la base. Para recomprar la base monetaria y las Leliq se necesitan en total US$ 44.750 millones al CCL actual. Léase, otro préstamo Stand By como el de Macri.

Otra forma de verlo es que usando sólo las reservas netas actuales, el tipo de cambio para rescatar todos los pasivos del Banco Central es de 9.944 ($17,9 billones contra los US$ 1.800 millones de reservas).

“Yo no tendría la plata en un banco”

Con un tono más alarmista pero coincidente en algunos aspectos a lo de 1816, Emmanuel Alvarez Agis fue terminante con el plan Milei. “No quiero llamar a la desgracia, pero si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, yo no tendría la plata en un banco”, sostuvo el director de la consultora PxQ y exviceministro de Economía durante la gestión de Cristina Kirchner en diálogo con el canal El Nueve.

Agis se manifestó en contra de la dolarización y aseguró que puede funcionar “como profecía autocumplida”.

“Bueno, si yo digo ‘conmigo no va a haber sistema bancario’ y empiezo a subir en las encuestas, tal vez lo que quiero hacer es generar una corrida bancaria para que después el ajuste lo haya hecho el mercado y no yo. Y en realidad lo hice yo porque estoy llamando a esa desgracia”, advirtió.

