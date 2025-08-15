Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hospitales sin camas para atender a las enfermedades del frío

Opinión |Editorial

Hospitales sin camas para atender a las enfermedades del frío

Hospitales sin camas para atender a las enfermedades del frío
15 de Agosto de 2025 | 03:07
El fenómeno de las enfermedades respiratorias originadas por el frío derivó otra vez en la falta de camas de internación en hospitales y clínicas de la Región –en una situación que ya se había presentado en junio pasado cuando el invierno dijo su primer presente- y obliga ahora nuevamente al sistema de salud a buscar urgentes alternativas para no desatender a los pacientes.

En esta oportunidad, el boletín epidemiológico volvió a arrojar números preocupantes, a partir de un notable aumento en la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR) durante el periodo del 27 de julio al 2 de agosto pasados, que no solo provocó una elevada ocupación de las camas pediátricas en La Plata, sino en toda la Región. El VSR es un virus respiratorio altamente contagioso que se transmite fácilmente de persona a persona a través de gotas al toser o estornudar.

Si bien desde el área sanitaria se apuntó en especial a la gran cantidad de niños menores de 5 años y bebés afectados, que agotaron en estas jornadas la cantidad de camas pediátricas, el alerta debiera extenderse a los adultos mayores, ya que en junio pasado las neumonías virales afectaron en especial a mayores de 70 años de edad.

Según los reportes publicados por este diario, el cuadro ya se presentaba a fines del mes pasado. Abarcando la semana 31, las internaciones en cuidados intensivos pediátricos (UTI) en la Provincia mostraron un incremento marcado en las últimas semanas, superando el 90 por ciento de ocupación.

Desde la Clínica del Niño se confirmó que las camas pediátricas no contaban ya con plazas disponibles desde la semana pasada. El director médico de ese centro de salud dijo que “desde mediados de junio empezamos el pico, que se mantuvo muy sostenido. Suponíamos que iba a empezar a bajar con las vacaciones de julio, pero ahora ha vuelto a acentuarse y hay muchos pedidos de derivación de pacientes que no podemos aceptar”. Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos platense expresó: “Sabemos que el nivel de ocupación es alto, al punto que mi hospital, de rehabilitación, tuvo que acelerar el traslado de pacientes para desocupar camas en los hospitales de agudos y que tuvieran más disponibilidad”, al confirmar el panorama de saturación existente.

“Están trabajando prácticamente a ocupación plena y con poca disponibilidad de camas, no solamente en el sector público, sino también en el privado”, agregó. El profesional hizo hincapié en que la situación no solo afecta a los niños, “sino también a adultos mayores de 65 años y a personas con comorbilidades, a quienes el VSR también puede generarles complicaciones”.

Está claro que las bajas temperaturas obligan siempre a tomar una serie de medidas preventivas por toda la población y, al mismo tiempo, las estructuras hospitalarias debieran estar preparadas para absorber estos picos de demanda de atención, que en modo alguno deben quedar sin una debida atención médica.

 

 

