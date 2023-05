“Hay que sincerar la realidad y tener un programa integral”

“Que los políticos son unos delirantes”. “Que la persona que asuma el 10 de diciembre tendrá muchos problemas y cero plata en la caja. Por lo tanto deberá priorizar una tarea, como estabilizar los precios”. “Que lo mejor que le puede pasar al Gobierno es que las cosas no empeoren”. Que hubiese preferido “que el ministro de economía sea un economista (no un abogado) y sepa de economía”. Las punzantes declaraciones pertenecen a Jorge Remes Lenicov, extitular de Hacienda y egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que terminó con el 1 a 1 en 2002.

Así lo recordó en entrevistas recientes: “Lo que hicimos en 2002 y que cuento en el libro (‘115 días para desarmar la bomba’) fue más que sincerar precios o variables económicas. Fue sincerar la realidad. El dólar estaba atrasado. Pero más importante era decir dónde estábamos parados: no había dólares”.

En ese sentido, abundó: “Además de sincerar y contar la situación como es, uno debe tener un programa integral donde se tomen medidas en todas las variables. Hoy escucho decir ‘hay que devaluar’. Fenómeno. Pero eso se hace dentro de una política determinada en lo monetario, fiscal y de ingresos. No se pueden tomar medidas aisladas. Lo que observo es que con el correr de los años nunca se aplicó un programa integral ni para la inserción de Argentina en el mundo”.

Crítico del tratamiento que la política da a la economía, disparó que “los políticos son unos delirantes. Los conozco muy bien, de toda la vida, creen en los milagros. Cuando andan en campaña dicen vamos a bajar la pobreza, vamos a crecer y subir las exportaciones. Jamás hablan de los instrumentos que van a utilizar para hacerlo. Todos más o menos dicen lo mismo y después la pobreza y la inflación suben”.

Para el exministro de Economía durante la presidencia de Eduardo Duhalde, “si no hay una mirada nueva de la dirigencia política sobre la economía es muy difícil sostener un cambio de forma tal que podamos volver a crecer. Al toro hay que tomarlo por las astas. La ley de coparticipación se tendría que haber terminado en 1996. Se habla de reformar el Estado y sólo se toma más gente. El sinceramiento y decir las cosas como son, por más duras que sean, me parece centrales a la hora de manejar la economía. Un problema es que muchos utilizan el cargo para pasar a un puesto superior y nunca ponen en riesgo su situación. Cuando se gobierna hay riesgos”.

Fue muy crítico de Sergio Massa: “Sigue más o menos los lineamientos de Martín Guzmán y lo que busca es llegar a fin de año y que esto no explote en diciembre. Todas sus medidas son estrictamente financieras, como por ejemplo flexibilizar el acuerdo con el FMI. Yo preferiría que el ministro de Economía fuera un economista y supiera de economía, pero el Presidente ha decidido poner a un hombre político y uno supone que debajo debe haber un conjunto de gente que sepa de economía”.

El hombre que le puso fin a la convertibilidad dijo que “lo mejor que le puede pasar es que las cosas no empeoren” y planteó dos focos de incertidumbre: “Primero, no sabemos qué puede hacer el Gobierno. Segundo, no sabemos qué puede hacer la población. El Gobierno puede contener la base monetaria, pero si las personas se asustan y sube la velocidad del dinero, aumentará más la inflación. Eso le pasó a Alfonsín en 1989”, advirtió.

Finalmente, vaticinó que “la persona que asuma el 10 de diciembre tendrá muchos problemas y cero plata en la caja. Por lo tanto deberá priorizar una tarea” y que esa prioridad debería ser “estabilizar los precios”.