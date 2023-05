SOLICITADA.- Hospital de Niños en crisis: al gobernador Axel Kicillof y al ministro Nicolás Kreplak

El estado de desamparo de los Profesionales del Hospital de Niños Sup. Sor María Ludovica se profundiza y es alarmante. Planteles médicos y no médicos diezmados, superados por la demanda, especialmente en las áreas críticas, como el servicio de emergencias, neonatología, unidades de cuidados intermedios e intensivos (terapia intensiva pediátrica polivalente), cirugía, hacen que el derecho a la salud, esté cada vez más restringido, tornando peligrosa la situación no sólo para los pacientes sino también para todo el personal de salud. La patología que esta institución recibe es muchas veces muy compleja y delicada lo que implica un alto estrés y compromiso laboral.

Las alertas y pedidos de auxilio a las autoridades correspondientes, las recurrentes solicitudes al ministro de salud y al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, siguen sin ser atendidas.

El Hospital de Niños de La Plata, una de las cunas académicas de Pediatras del País, ha sufrido en este tiempo un éxodo de profesionales nunca antes visto, 49 profesionales de 11 especialidades diferentes, han dejado su cargo. Sólo un 28% de los cargos disponibles para la residencia de pediatría fueron ocupados (7 de 25 cargos). Los especialistas en el área de la salud, somos personal escaso y calificado, abordando y solucionando la patología de alta complejidad de la provincia; nuestra actualización para una tarea responsable requiere de formación continua, algo casi imposible en la condiciones actuales.

Como expresamos en otras oportunidades, la situación actual y la inflación que afecta nuestra economía, se refleja en las barreras burocráticas y presupuestarias al momento de solicitar insumos mayormente importados y rechazados bajo el comentario por parte del Ministerio de Salud de: “precio excesivo”. Sin insumos de calidad, entregados en tiempo y forma no podemos diagnosticar ni curar.

Sumado a esto, los sueldos muy insuficientes que nos condenan al límite de la pobreza en este país, promueven el éxodo.

El éxodo expresado en números:

• TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA: 5 médicos renunciaron, y 4 residentes que al terminar su residencia optaron por no tomar el cargo y migraron a lugares pediátricos de Bs As y a sus países de origen. De no mejorar la situación, 4 médicos más, están reevaluando su permanencia en el Hospital. Pérdida total actual: 9 médicos intensivistas formados.

• SALUD MENTAL: perdió 3 profesionales: 1 ex Jefa de Unidad que renunció y migró a otro lugar con remuneración doble a sueldos de provincia. 1 Psiquiatra de guardia renunció. 1 Psicóloga de guardia pidió un año de licencia sin goce de sueldo por trasladarse a otra provincia.

• CUIDADOS PALIATIVOS: 1 médico especializado pidió un año de licencia sin goce de sueldo para instalarse en otro país.

• CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA: perdió 6 cirujanos infantiles formados.

• NEONATOLOGIA: renunciaron 7 neonatólogos con cargo.

• SERVICIO DE TOXICOLOGIA: renunciaron 4 profesionales con cargo.

• SERVICIO SOCIAL: se perdieron 4 profesionales (2 jubilaciones y 2 pases en comisión).

• UNIDAD DE METABOLISMO: 1 médico joven con cargo renuncio y volvió a Bs As.

• EMERGENCIAS: perdió 6 pediatras formados en emergentología pediátrica: 1 pediatra se fue al interior de la provincia en pase en comisión, 3 profesionales pasaron a otra área, 2 profesionales jefes se jubilaron.

• OFTALMOLOGIA: 1especialista pidió un año de licencia sin goce de sueldo.

• LABORATORIO DE CITOGENETICA: perdió 3 profesionales. 1médica citogenetista renunció para instalarse en un país de Europa. 1 médica citogenetista renunció por los bajos sueldos, La Jefa del Laboratorio citogenética está próxima a jubilarse.

El recurso humano calificado (especialización en diferentes áreas), lleva un tiempo de formación de entre 4 a 10 años.

La estadística del Hospital no miente:

• Antes teníamos 350 camas, ahora 200.

• Antes teníamos 15.000 egresos hospitalarios, hoy se acerca a los 9.600.

• De las 350.000 consultas ambulatorias que el hospital solía tener, hoy apenas llegamos a las 210.000.

• La capacidad operativa del Hospital se redujo en un 40%.

En la situación epidemiológica actual, la guardia de emergencias está desbordada con los riesgos que ello implica para los pacientes y para el personal que los asiste. Los ámbitos privados de la ciudad de La Plata dejaron de tener guardia de pediatría, y a partir de las 20 hs toda consulta urgente o no, termina en el Servicio de Emergencias del Ludovica.

El área quirúrgica, no puede dar una respuesta apropiada, existiendo cientos de niños con retrasos muy importantes en sus turnos quirúrgicos.

¡Sr MINISTRO DE SALUD ES URGENTE REUNIRNOS CON USTED!

El sistema de salud público provincial en el ámbito pediátrico se encuentra hoy superado en su capacidad de respuesta.

LA SALUD ACCESIBLE y DE CALIDAD PARA TODOS SE ENCUENTRA EN PELIGRO

GOBERNADOR: NECESITAMOS QUE NOS RECIBA DE MANERA URGENTE, para encontrar una solución que nos afecta a nosotros y a todos los pacientes de la provincia de Buenos Aires.

Somos profesionales de la salud que hemos visto como en el transcurso de los años y en el paso de diferentes gobiernos, nuestra tarea fue olvidada y maltratada.

NUESTRA BANDERA de lucha es la misma que vestimos día a día, EL GUARDAPOLVO BLANCO. Solo nos motiva nuestra vocación y empatía por los pacientes y sus familias.

Todos los firmantes de esta nota hace varios años “juramos” con alegría, orgullo y emoción defender la vida y la salud de la población. Para eso, requerimos su ayuda.

QUEREMOS ASEGURARNOS QUE NUESTRO MENSAJE SEA ESCUCHADO E INTERPRETADO CORRECTAMENTE.

NECESITAMOS EL APOYO DE LA PROVINCIA. NECESITAMOS DE SU PRESENCIA.

NECESITAMOS QUE NOS RECIBA.